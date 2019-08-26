26 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kırklareli'nde evlenmeye karar veren çiftin nikahı, 16 türden binlerce yarasaya ev sahipliği yapan Dupnisa Mağarası'nda kıyıldı.
AA'nın haberine göre kentte yaşayan ve evlenmeye karar veren Aslı Ilgın (30) ve Ali Kalealp (36),nikah işlemlerini tamamladıktan sonra, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'e nikahlarını Dupnisa Mağarası'nda kıymak istediklerini iletti.
Çiftin bu isteğini geri çevirmeyen Gün, yapılan bazı düzenlemeler sonrası mağarada iki gencin nikahını kıydı.
Kalealp çiftinin yakınlarının da katılımıyla gerçekleşen nikah töreni, renkli görüntülere sahne oldu.
Gelin Aslı Ilgın Kalealp, yaptığı açıklamada, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Sıra dışı bir nikah olduğunu ve bu anı hayatı boyunca unutamayacağını ifade eden Kalealp, aşklarına mağaradaki yarasaların bile şahit olduğunu vurguladı.
Törene katılan davetlilerin de şaşırdığını aktaran Kalealp, şöyle konuştu:
"23 yıl önce ziyaret ettiğim mağaradan çok etkilenmiş ve o zaman babama 'ben burada evlenmek istiyorum' demiştim. Bu hayalimi de bir süre önce eşimle paylaşmıştım. O da beni kırmadı. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Tüm çiftlere nikah salonları yerine bu tür mekanlarda törenlerini yapmalarını tavsiye ediyorum. Gerçekten ben ve yakınlarım bu anı unutmayacak."
Kalealp, hayaline kavuşmasına destek veren herkese teşekkür etti.
Damat Ali Kalealp ise eşinin nikah törenini mağarada yapmak istediğini söylemesi üzerine çok şaşırdığını belirtti.
Bir süre düşündükten sonra eşinin çocukluk hayalini yerine getirmek için Başkan Gün'e ricada bulunduklarını aktaran Kalealp, mağarada çok güzel bir tören olduğunu anlattı.
MAĞARADA İLK KEZ NİKAH KIYILDI
Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün ise Dupnisa Mağarası'nda ilk kez nikah kıyıldığını bildirdi.
Çiftin mağarada nikah kıyma isteğini seve seve yerine getirdiklerine işaret eden Gün, şunları kaydetti:
"Bu tür anılar hiçbir zaman unutulmaz. Çiftimizi bu düşüncelerinden dolayı tebrik ediyorum. Mağaramız gerçekten dünyada görülmeye değer ender yerler arasında. Çiftimizin aşkına ve nikah törenine mağaradaki yarasalar bile tanıklık etti diyebiliriz. Tüm çiftlerimizi mağaramıza nikah kıydırmak için davet ediyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!