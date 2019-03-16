Yeni Zelanda'da 49 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarının aileleri Yeni Zelanda'ya hareket etti.

Yeni Zelanda'ya hareket eden kafilede, yaralı yakınlarının yanı sıra içlerinde Habertürk'ten Çetiner Çetin'in de bulunduğu gazeteciler de yer aldı. Habertürk, Yeni Zelanda yolculuğunda 30 bin feet yükseklikte Skype üzerinden canlı yayın yaptı.

Türkiye'den giden kafilenin, Yeni Zelanda'da saldırıların gerçekleştirildiği camileri ziyaret edeceği ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle de bir araya gelecekleri bildirildi.

Türk vatandaşı yaralıların, taşınabilir durumda olması halinde bu kişilerin Türkiye'ye de getirilebileceği ifade edilmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Yeni Zelanda heyetinin yer aldığı uçakta, Christchurch’teki saldırıda yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan’ın babası Ahmet Tuyan ve kardeşi Yahya Tuyan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, aileye geçmiş olsun dileklerini sunarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmiş olsun dileklerini ve selamını iletti.

Oktay ve Çavuşoğlu, olaydan duydukları üzüntüyü bildirerek, devletin yaralı vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ettiğini, her türlü imkanın sağlandığını ifade etti.



DÜNYA UÇUŞ TARİHİNİN 'EN UZUN ZAMANLI UÇUŞ'U GERÇEKLEŞİYOR

İstanbul'dan Yeni Zelanda'ya yapılan yolculuk aynı zamanda dünya uçuş tarihinde bir rekoru oluşturdu. Sadece Türk havacılık tarihinin değil dtünya uçuş tarihinin aktarmasız olarak yapılan en uzun uçuyunun gerçekleştiği yolculuk ortalama 19 saat 45 dakika sürecek. Bundan önceki rekor 17 saatle Singapur uçuşu olarak kayıtlara geçmişti...





