Yaptığı tarihi eserlerin minyatürleriyle bahçesini 'müzeye' dönüştürdü

Eşi Şöhret Hanım'ın desteğiyle birçok tarihi eserin minyatürünü yaptığını anlatan Kılıç, "Bazalt ve Ahlat taşlarını kullanıyorum. Taşları oyarak kabartma heykeller yapıyorum. Tarihe ve tarihi eserlere ilgi duyuyorum. Şimdiye kadar Galata Kulesi, Dikilitaş, Zernaki Tepe olmak üzere birçok tarihi eserin minyatürünü yaptım. Zernaki Tepe'nin minyatürünü sekiz ton çimento kullanarak yaptım. Çok emek verdim ve iki senede bitirebildim" dedi.