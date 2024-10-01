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        Haberler Yaşam Yaptığı tarihi eserlerin minyatürleriyle bahçesini 'müzeye' dönüştürdü

        Yaptığı tarihi eserlerin minyatürleriyle bahçesini 'müzeye' dönüştürdü

        Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan taş oymacılığı ustası 74 yaşındaki Şahvelat Kılıç, kabartma, süsleme ve heykellerden ilham alarak başladığı minyatür taş oymacılığını 45 yıldır sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 13:48 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:48
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          Van'ın Erciş ilçesine bağlı Yukarı Işıklı Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası Şahvelat Kılıç, küçük yaştan itibaren merak ettiği taş oymacılığını icra ediyor.

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          Tarihi eserlerdeki kabartma, süsleme ve heykellerden ilham alan Kılıç, bazalt ve Ahlat taşlarından tarihi eser ve heykellerin minyatürünü yapıyor.

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          Galata Kulesi, Dikilitaş, kale, kümbet minyatürleri ile heykel ve Zernaki Tepe'nin minyatürünü yapan Kılıç, eserlerini evinin bahçesinde sergiliyor.

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          "BAHÇEMİ MÜZEYE DÖNÜŞTÜRDÜM"

          Bahçesinde ziyaretçileri ağırlayan Kılıç, gönül verdiği taş oymacılığını sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

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          Eşi Şöhret Hanım'ın desteğiyle birçok tarihi eserin minyatürünü yaptığını anlatan Kılıç, "Bazalt ve Ahlat taşlarını kullanıyorum. Taşları oyarak kabartma heykeller yapıyorum. Tarihe ve tarihi eserlere ilgi duyuyorum. Şimdiye kadar Galata Kulesi, Dikilitaş, Zernaki Tepe olmak üzere birçok tarihi eserin minyatürünü yaptım. Zernaki Tepe'nin minyatürünü sekiz ton çimento kullanarak yaptım. Çok emek verdim ve iki senede bitirebildim" dedi.

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          Eserlerinin dikkat çektiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

          "Dikilitaş'ı yaptım. Taşın yüzeyinde çeşitli yazı ve kabartma resimler var. Urartu pullarıyla ilgili eserler yaptım. İstanbul’da bulunan Galata Kulesi'nin minyatürünü uzun süren çalışmayla tamamladım. Bunların yanında birçok ev aleti yaptım. Taşı oyarak el değirmeni yaptım. Yaptığım eserleri bahçemde sergiliyorum. Bahçemi müzeye dönüştürdüm. İnsanlar gelip fotoğraf çekiyor. Bu işi, eserlerimi gelecek nesillere aktarmak istiyorum."

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          Şöhret Kılıç, "Bahçemizde bir eser kalsın istiyoruz. Birçok insan bahçemize geliyor, ziyaretler oluyor. İlgi çok iyi. Bu eserleri torunlarımıza bırakacağız" ifadelerini kullandı.

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