Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Yapılan çalışma çayın mucizevi etkisini ortaya çıkardı! Suyu temizleyen doğal bir filtreymiş!

        Yapılan çalışma çayın mucizevi etkisini ortaya çıkardı! Suyu temizleyen doğal bir filtreymiş!

        Son araştırmalar, çay severlere şaşırtıcı bir haberle geldi: Günlük içtiğimiz çay, sadece keyifli bir içecek değil, aynı zamanda suyu temizleyen doğal bir filtre olabilir. Northwestern Üniversitesi'nde yapılan yeni bir çalışma, çay yapraklarının çevresel toksinleri sudan uzaklaştırabileceğini gösteriyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 08:00 Güncelleme: 26.02.2025 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçme suyundaki ağır metallerin insan sağlığına zarar verdiği biliniyor. Ancak, yeni bir bilimsel araştırma, günlük hayatta farkında olmadan bu riskleri azaltabileceğimizi ortaya koydu. Çay demlemek, sudaki kurşun ve kadmiyumu önemli ölçekte azaltabiliyor. Detaylar haberimizin devamında...

        ÇAYIN SİHİRLİ ETKİSİ: SUYU TEMİZLEYEN DOĞAL BİR FİLTRE

        Son araştırmalar, günlük olarak tüketilen çayın yalnızca lezzetli bir içecek olmanın ötesinde, suyu arıtma gücüne de sahip olduğunu ortaya koyuyor. Northwestern Üniversitesi'nde yapılan yeni bir çalışma, çay demlemenin sudaki ağır metalleri, özellikle de kurşun ve kadmiyumu azaltabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, ağır metal iyonlarının çay yapraklarının yüzeyine tutunarak suda kalmadığını ve demleme sürecinin sonunda bu zararlı maddelerin atıldığını belirledi.

        REKLAM

        ÇAY YAPRAKLARI AĞİR METALLERİ NASIL TUTUYOR?

        Araştırmaya göre, çay yaprakları yüksek aktif yüzey alanına sahip olması sayesinde, ağır metal iyonlarını yüzeyinde tutabiliyor. Bu yüzey alanı, çayın aromatik bileşenlerini suya hızlıca bırakmasına yardımcı olan özelliklerinden biri. Araştırmacılar, bu yüksek yüzey alanı sayesinde çay yapraklarının ağır metalleri sudan etkili bir şekilde temizleyebildiğini ortaya koydu.

        FARKLI ÇAY TÜRLERİ VE DEMLEME YÖNTEMLERİNİN ETKİSİ

        Araştırmacılar, farklı çay türlerinin ve demleme yöntemlerinin ağır metal adsorpsiyonu üzerindeki etkisini inceledi. Siyah, yeşil, oolong ve beyaz çayların yanı sıra bitki çaylarından papatya ve rooibos da test edildi. Çayların lös yaprak ya da poşet çay olarak kullanılmasının da bir fark yaratıp yaratmadığı araştırıldı.

        Deneylerde, çay yaprakları önceden belirlenmiş miktarlarda kurşun, krom, bakır, çinko ve kadmiyum içeren suya eklendi. İçme suyuna en fazla zararlı etkiye sahip olan kurşun ve kadmiyumun, çay yaprakları tarafından daha fazla tutulduğu gözlemlendi.

        HANGİ ÇAY TÜRÜ DAHA ETKİLİ?

        Araştırmacılar, çay türü ve öğütme derecesinin, metal iyonlarını adsorbe etme kapasitesinde kısmen etkili olduğunu belirledi. İnce öğütülmüş siyah çay yaprakları, tam yapraklara göre biraz daha fazla ağır metal adsorbe etti. Bunun temel nedeni, ince öğütülmüş çayların daha büyük bir yüzey alanı sunması.

        POŞET ÇAYLARDA HANGİ MALZEME TERCİH EDİLMELİ?

        Araştırma, poşet çayların malzemelerinin de adsorpsiyon kapasitesini etkilediğini gösterdi. Pamuk ve naylon poşet çaylar, metal iyonlarını adsorbe etme konusunda oldukça zayıf kalırken, selüloz bazlı poşet çaylar çok daha etkili bir filtreleme sundu. Naylon poşet çayların mikroplastik salınımı yaptığı da biliniyor, bu nedenle selüloz bazlı çay poşetleri hem daha çevreci hem de daha etkili bir seçenek olabilir.

        DEMLEME SÜRESİ VE AĞİR METAL AZALTMA ORANI

        Deneyler sonucunda, demleme sürelerinin metal adsorpsiyonunu ciddi ölçüte etkilediği görüldü. Daha uzun süre demlenen çaylar, daha fazla metal iyonunu tutabiliyor. Örneğin, sadece birkaç saniye demlenen çaylar, sudaki metalleri yeterince temizleyemezken, uzun süre (hatta gece boyu) bekletilen çaylar sudaki metal oranını çok daha fazla azaltıyor.

        Kaynak: Phys

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        Kar ve yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        Kar ve yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Sahte sigorta can yakar
        Sahte sigorta can yakar
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        Andromedalı sevgilisiyle final yaptı
        Andromedalı sevgilisiyle final yaptı
        Düğün faciası! "Kardeşim gibiydi"
        Düğün faciası! "Kardeşim gibiydi"
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        MİT ve jandarmadan dolandırıcılık operasyonu
        MİT ve jandarmadan dolandırıcılık operasyonu
        "Neye göre yılın kadını"
        "Neye göre yılın kadını"
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Trump: Ukrayna için barış gücü gerekecek
        Trump: Ukrayna için barış gücü gerekecek
        Beşiktaş kupada namağlup çeyrek finalde!
        Beşiktaş kupada namağlup çeyrek finalde!
        Mourinho ve Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        Mourinho ve Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        Habertürk Anasayfa