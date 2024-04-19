Yapı Kredi'ye 11 ödül

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Bankadan yapılan açıklamaya göre Yapı Kredi, Qorus Banking Innovation Awards'un "Müşteri Deneyimi" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Pazarlama ve teknolojiyi buluşturan, pazarlama teknolojilerinin geleceğini şekillendiren MarTech Awards 2024'te ise Yapı Kredi Mobil; "Finans Sektöründe En İyi Teknoloji", "En İyi Mobil Uygulama Teknolojisi", "En İyi B2B Altyapı Teknolojisi" ve "Kullanıcı Deneyimi ve Arayüz Tasarımı/Kullanımı" kategorilerinde 4 ödül birden aldı.

Ayrıca, Yapı Kredi pazarlama stratejisi ile İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) tarafından bu sene 14'üncüsü düzenlenen Mixx Awards'un "Sadece Dijital" kategorisinde altın, gümüş ve "Yaratıcı Display (Görüntülü) Reklamlar", "Veriden Doğan Yaratıcılık" kategorilerinde de bronz ödüllere layık görüldü. Bununla birlikte Banka, "bir tercih çok şey değiştirir" diyerek hayata geçirdiği Sürdürülebilir Tercih Programı Step ile "Sürdürülebilirlik Kampanyaları" kategorisinde altın ve "Kâr Amacı Gütmeyen/Kamu Hizmetleri" kategorisinde gümüş ödüllerin sahibi oldu.

"BİZLERE MOTİVASYON KAYNAĞI OLUYOR" En güncel teknolojilerle müşterilerine her zaman en iyi deneyimi sunmak için sürekli çalıştıklarını belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, şöyle konuştu: "Yapı Kredi olarak, bir adım önde vizyonumuzla dijital bankacılık alanında da müşterilerimize pürüzsüz bir deneyim sunmak için teknolojik altyapımızı sürekli güncelliyoruz. Yeni nesil bankacılık mimarisi ışığında, yüksek güvenlikli teknolojileri müşterilerimizle buluşturmak için yatırımlarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın karşılığını, her 10 müşterimizden 9'unun dijital kanallarımızı aktif bir şekilde kullanmasıyla alıyor ve başarılarımızı hem yurt içi hem uluslararası prestijli ödüller ile taçlandırıyoruz. Kazandığımız ödüller dijital süreçlerimizi sürekli olarak geliştirmemizin başarısını kanıtlarken gelecekteki çalışmalarımız için bizlere motivasyon kaynağı oluyor. Birbirinden prestijli üç organizasyondan böylesine kıymetli ödüllere layık görüldüğümüz için çok mutlu ve gururluyuz. Yapı Kredi olarak, dijital bankacılık alanındaki öncü konumumuzu başarılarımız ile daha ileriye taşımaya, kullanıcılarımıza en iyi deneyimi sunmak için teknolojiye yatırım yapmaya, yeni uygulamalar geliştirmeye ve bir adım önde olmaya devam edeceğiz."