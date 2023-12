Yapı Kredi Mobil’e dünya çapında ödül

REKLAM advertisement1

Yapı Kredi Mobil’de “Benim Dünyam” menüsü altında ilk olarak “Aracım+” mini uygulaması hayata geçirilmiş, ardından Evim+, Bankam+ ve Seyahatim+ gibi farklı ihtiyaçları karşılamaya yönelik platformlar da müşterilerin hizmetine sunulmuştu.

"TÜM İHTİYAÇLARA TEK NOKTADAN ERİŞİM"

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulunarak, “Yapı Kredi olarak insanı merkeze alan yaklaşımımızla müşterilerimizin önündeki sınırları kaldırmaya ve değer yaratmaya devam ediyoruz. ‘Sınırsız Bankacılık’ yaklaşımımızla, tüm müşterilerimize kusursuz bir deneyim sunmak için Yapı Kredi Mobil’i sürekli geliştiriyoruz. Mobil uygulamaların yaygınlaştığı ve kullanıcıların onlarca uygulamayı aynı anda kullandığı bir dünyada artık müşteri ihtiyaçlarına tek noktadan erişim sağlamak çok daha kritik hale geldi. Biz de bu doğrultuda Yapı Kredi Mobil’i, Türkiye’de bankacılık sektörüne öncülük yaparak ‘Benim Dünyam’ ile süper uygulamaya dönüştürdük. Kısa sürede 1,5 milyondan fazla kullanıcıya erişen Aracım+ mini uygulamamızın yanında, Evim+, Bankam+ ve Seyahatim+’ı da bu çatı altında konumlandırdık. Geldiğimiz noktada ‘Benim Dünyam’ ile 5 milyona yakın müşterimize dokunuyor ve tüm ihtiyaçlarında yanlarında oluyoruz. World Pay ile temassız ödeme çözümleri ve Sürdürülebilir Tercih Programımız Yapı Kredi Step gibi menülerle çerçevesini daha da genişlettiğimiz ‘Benim Dünyam’ ile Yapı Kredi Mobil’in finans dışı ihtiyaçları da karşılayabilen çok kapsamlı bir süper uygulama olmasını sağladık. Ulusal ve uluslararası arenada kazandığımız ödüller de doğru yolda ilerlediğimizin ispatı olarak bizi oldukça gururlandırıyor. Son olarak aldığımız global çapta en prestijli araştırma kurumlarından biri olan Gartner’ın düzenlediği ‘Eye on Innovation Awards for Financial Services’de ‘İnovasyon’ kategorisinde ödüle layık görüldüğümüz için çok mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her anda onların yanlarında olmaya ve sınırları kaldırmaya devam edeceğiz" dedi.