Yapı Kredi mobil uygulaması erişim sorunu iddiasıyla gündeme geldi. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

YAPI MOBİL ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya kullanıcıları Yapı Kredi internet bankacılığının şu an erişim sorunu yaşadığını iddia ediyor.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz gelmedi...