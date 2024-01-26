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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık Yapı Kredi Mobil'e 'Ödeme İste' özelliği geldi - Para Haberleri

        Yapı Kredi Mobil'e 'Ödeme İste' özelliği geldi

        Yapı Kredi Mobil, mobil bankacılık üzerinden ödeme alma talebi oluşturulabilen "Ödeme İste" özelliğini hizmete sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 11:39 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:39
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        Yapı Kredi Mobil'e 'Ödeme İste' özelliği geldi
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        Yapı Kredi Mobil "Ödeme İste" özelliğini müşterilerinin hizmetine sundu. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Yapı Kredi müşterileri, mobil bankacılık üzerinden ödeme alma talebi oluşturabiliyor ve bekleyen ödeme isteklerini görüntüleyebiliyor. Ayrıca Yapı Kredi müşterileri, kendilerine gelen ödeme taleplerini de kabul ederek para transferlerini gerçekleştirebiliyor.

        Yapı Kredi Mobil'e eklenen yeni hizmetlerle müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, "Yapı Kredi olarak müşterilerimizin bankacılık işlemlerini hızlandırarak, geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Dijitaldeki öncü konumumuzu uzun yıllardır sürdürüyor ve teknoloji yatırımlarımıza kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Son düzenlemelerin sunduğu fırsatları güçlü dijital bakış açımızla ele alarak müşterilerimizin ödemelerinde büyük konfor sağlayacak olan 'Ödeme İste' özelliğini Yapı Kredi Mobil'de kullanıma sunduk. Bu yenilikçi gelişme ile müşterilerimiz Yapı Kredi Mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla ödeme işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. 'Ödeme İste' fonksiyonu ile müşterilerimiz, ödeme taleplerini onayladığı anda kolayca para transferi yapabilecek ve ödeme talebi de oluşturabilecek. Yapı Kredi olarak dijital bankacılık alanındaki lider duruşumuzla müşterilerimizin hayatındaki sınırları kaldırıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeni teknolojileri en kullanışlı ve güncel halleriyle müşterilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz'' dedi.

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