Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.392,97 %-0,42
        DOLAR 38,4515 %0,06
        EURO 43,6926 %-0,04
        GRAM ALTIN 4.058,49 %-1,01
        FAİZ 47,34 %0,11
        GÜMÜŞ GRAM 40,83 %-0,18
        BITCOIN 94.829,00 %0,56
        GBP/TRY 51,3610 %0,33
        EUR/USD 1,1350 %-0,13
        BRENT 66,77 %-0,15
        ÇEYREK ALTIN 6.635,01 %-1,02
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yapı Kredi'den yılın ilk çeyreğinde 11,4 milyar net grup kârı - İş-Yaşam Haberleri

        Yapı Kredi'den yılın ilk çeyreğinde 11,4 milyar net grup kârı

        Yapı Kredi, 2025'in ilk 3 ayında Türkiye ekonomisine 2 trilyon liraya yaklaşan kaynak sağlarken, 11,4 milyar net grup kârı elde etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 10:54 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapı Kredi'den ilk çeyrekte 11,4 milyar net kâr
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, yılın ilk çeyreğindeki finansal sonuçlarını duyurdu.

        Bu dönemde, toplam nakdi kredi hacmi yüzde 8'lik artışla 1,4 trilyon liraya yükselen bankanın aktif büyüklüğü 2,7 trilyon lira, toplam müşteri mevduat hacmi ise yüzde 12 artışla 1,5 trilyon lira oldu.

        Türkiye ekonomisine 2 trilyon liraya yaklaşan kaynak sağlayan Yapı Kredi, 11,4 milyar net grup kârına ulaştı. Temel bankacılık gelirlerinde 39,4 milyar lirayla iyileşme kaydeden bankanın maddi öz kaynak kârlılığı yüzde 23,4 seviyesine çıkarken, konsolide sermaye yeterlilik rasyosu ise yasal düzenlemelerin olumlu etkileri dışarıda bırakıldığında yüzde 14,4 seviyesinde gerçekleşti.

        REKLAM

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, bu yıl da Türkiye ekonomisini desteklemeye kararlılıkla devam ettiklerini, 500 milyon dolarlık eurobond ihraçlarıyla finansman kaynaklarını çeşitlendirdiklerini ve uluslararası piyasalardaki güçlerini pekiştirdiklerini, yatırımcılardan 3 katın üzerinde talep gören bu işlemin, Türkiye'ye ve bankalarına duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.

        Yapı Kredi'nin, işletmelere yönelik finansal desteğini artırarak firmaları ve sektörleri güçlendirmeyi hedeflediğini aktaran Erün, finansmanın yanı sıra risk yönetimi alanında firmaların yanında olduklarını vurguladı.

        Erun, "Kuantum işlemcili bilgisayarlarla geliştirdiğimiz bir uygulamayla, firmalar arası finansal etkileşimi anında analiz edebiliyoruz. Bu modeli, yakında tüm müşterilerimize sunacağız. Bu sayede işletmelerimizin karşılaştığı finansal riskleri de minimize etmeyi hedefliyoruz. Girişimcilere destek için kurulan 'FRWRD GSYF' fonuyla, 10,3 milyon dolarlık bir kaynak sunduk. Amacımız, girişimciliği teşvik ederek sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

        "10 müşterimizden 9'u dijital kanallarımızı tercih ediyor"

        Müşteri sayılarının 16,5 milyona ulaştığını ve bunlarının yüzde 90'ının, işlemlerini dijital kanallar üzerinden gerçekleştirdiğine değinen Erun, "Her 10 müşterimizden 9'u, 1000'in üzerinde işlemini dijital kanallarımızı kullanarak gerçekleştiriyor. Ayrıca, yenilenen 'Benim Dünyam' ile daha kişisel bir deneyimden faydalanıyor. Ödeme sistemlerinde ise World Pay, yüzde 20 pazar payıyla bu alandaki liderliğini sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Bankacılık sektöründe kredi portföyü emisyonlarına ilişkin kapsamlı azaltım hedeflerini açıkladıklarını hatırlatan Erün, şunları kaydetti:

        "Karbon Dönüşüm Programı çerçevesinde geliştirdiğimiz emisyon azaltım hedeflerimiz, Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandı. Net Sıfır Bankacılık Birliği ilkelerine uyumlu şekilde, öncelikli sektörlere özel emisyon azaltım hedeflerimizi de belirledik. Söz konusu hedefler, finanse ettiğimiz toplam emisyonların yüzde 65'ini kapsayan geniş bir etki alanı yaratıyor."

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Abramoviç'in villasında 10 milyonluk rüşvet iddiası!
        Abramoviç'in villasında 10 milyonluk rüşvet iddiası!
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        Habertürk Anasayfa