Yapı Kredi 52.7 milyar TL kâr açıkladı

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Yapı Kredi 2022 mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre banka geçen yıl 52.7 milyar lira kâr elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Yapı Kredi 2022 yılında ülke ekonomisine 850 milyar lira kaynak sağladı. Toplam nakdi kredi hacmi 2021 yılsonuna göre yüzde 50 artarak 584 milyar liraya yükselen Bankanın aktif büyüklüğü ise yüzde 52'lik yükselişle 1.2 trilyon liraya çıktı. Toplam müşteri mevduat hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artışla 695 milyar liraya ulaşırken, öz kaynak kârlılığı da yüzde 57 olarak gerçekleşti. Yapı Kredi'nin sermaye yeterlilik rasyosu (yasal düzenlemelerin olumlu etkileri dışarıda bırakıldığında) ise yüzde 18.1 oldu.

'TL KREDİLERDE PAZAR PAYIMIZ YÜZDE 17'

Küresel anlamda zorlu bir yılı geride bırakırken her zaman olduğu gibi ülke ekonomisini kararlı bir şekilde desteklemeye devam ettiklerini belirten Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, şu değerlendirmede bulundu: "Geride bıraktığımız 2022 yılında da 'Hizmette sınır yoktur' anlayışımızla, tecrübe ve bilgi birikimimizi ülkemiz ve toplumumuzun faydası için kullanmayı sürdürdük. Sürdürülebilirliğin sadece toplumsal ve çevresel anlamda değil finansal anlamda da önemine inanan bir banka olarak, ülke ekonomisini tüm imkânlarımızla destekledik. Bu doğrultuda 2022 yılında önemli bir başarı sağladık. Türk Lirası kredilerde pazar payımız, özel bankalar arasında yüzde 17 olarak gerçekleşti. Türk lirası müşteri mevduatı payımız ise yine özel bankalar arasında yüzde 16.2 oldu."

KOBİ bankacılığının Yapı Kredi için stratejik öneme sahip bir alan olduğunu ifade eden Erün, şunları söyledi: "Sürdürülebilir büyüme ve ekonomimizin güçlenmesi, KOBİ'lerin sağlıklı bir mali yapıya sahip olmaları ve katma değer yaratmalarıyla mümkün. Biz de tüm çalışmalarımızı ekonomimizin lokomotifi olarak gördüğümüz KOBİ'lerimiz için değer yaratmak, onların gelişimini desteklemek ve işlerini büyütmek amacıyla gerçekleştiriyoruz. Yapı Kredi olarak müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdiğimiz ürün ve hizmetlerimiz, alanında uzman kadromuz, yaygın şube ağımız ve geniş fonksiyon setine sahip dijital kanallarımızla KOBİ'lerin sınırlarını kaldırıyoruz. Diğer yandan dijitalleşme sürecinin hız kazanmasıyla en önemli odak noktalarımızdan biri olan e-ticaret ve e-ihracat alanında da Türkiye'nin önde gelen pazaryerleriyle gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde KOBİ'lerin bu dünyaya ayrıcalıklı bir şekilde adım atmalarına, yeni müşteri ve pazarlara ulaşmalarına olanak sağlıyoruz."

YENİLENEBİLİR ENERJİ FİNANSMAN HACMİ YÜZDE 22'YE ULAŞTI

Hem operasyonel hem de kredilendirme faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkileri etkin bir şekilde yönettiklerini söyleyen Erün, "Yapı Kredi olarak yaşadığımız dünyaya, ülkemize, müşterilerimize ve tüm çalışanlarımıza olan sorumluluğumuzun farkındayız. Kredilendirme süreçlerimizi, çevresel ve sosyal etki odaklı ek değerlendirmelerle birlikte genişletiyoruz. Benimsediğimiz sosyal sorumluluk, çevreye duyarlılık ve sürdürebilirlik bakış açımızla daha sağlıklı ve dayanıklı bir kredi yönetimi sağlıyoruz" diye konuştu.

Koç Holding liderliğinde gerçekleşen Karbon Dönüşüm Programı kapsamında, kredi portföyünden kaynaklanan emisyonların azaltılmasına yönelik detaylı bir planlama üstünde çalıştıklarını söyleyen Erün, şu ifadeleri kullandı:

"Düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandırma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu sorumluluğumuzun bir parçası olarak geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer düşük karbonlu enerji kaynaklarına verdiğimiz desteği artırma konusunda çok sıkı çalışıyoruz. 2022 yılında proje kredileri portföyümüzün yüzde 22'sini yenilenebilir enerji projeleri oluşturdu. Yeşil proje ve yatırımlara verdiğimiz finansal destekle, sürdürülebilir bir gelecek için en temel katkılardan birini sağlıyoruz."

Gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak için Yapı Kredi olarak etki alanlarının tümünde büyük bir gayret gösterdiklerini vurgulayan Erün, "Sürdürülebilirliğin her alanındaki çalışmalarımız, uluslararası platformlarda takdir toplamaya devam ediyor. Dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği notumuzu B'den A-'ye çıkardık. Aynı zamanda kurum kültürümüzün önemli bir parçası olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin de her alanda savunucusu olmayı sürdürüyoruz. Tüm bunların sonucunda, son iki yılda olduğu gibi bu yıl da toplumsal cinsiyet eşitliği alanında dünyanın en prestijli endekslerden biri olan Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde yer almayı başardık" ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi'nin sürdürülebilirliğe temel yaklaşımının, ekonomik gelişim ve büyümeyi sağlarken toplumsal ve çevresel konulara da hassasiyet gösterip, her alanda ve her bir paydaş için uzun dönemli değer yaratmak üzerine kurulu olduğunu belirten Erün, şunları aktardı:

"Toplum ve bireylerin ihtiyaçlarına paralel, sağlam temeller üzerine inşa edilen bir sürdürülebilirlik kültürü ve ekosistemi yaratmak için Sürdürülebilir Tercih Programı'nı yani Step'i hayata geçirdik. Sürdürülebilir gelecek için bir dönüşüm programı olarak tasarladığımız Step ile bilinçli tercihlerin oluşturduğu sürdürülebilirlik kültürünü zenginleştirmek adına bireylere ve kurumlara destek veriyoruz. Öncülüğünü yaptığımız bu dönüşüm programıyla ülkemize kalıcı, çözüm odaklı ve sürdürülebilir bir katkıda bulunmayı hedefliyoruz."

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