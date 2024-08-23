Hangi meslekler 'yapay' olacak?

Yapay zeka teknolojisinin hayatımıza girmesiyle birlikte, sektörlerde insan gücü ihtiyacının değişip değişmeyeceği merak uyandırdı. Birçok şirket ve işverenin yapay zeka teknolojisini kullanmasıyla birlikte, gelecekte bazı mesleklerin yapay zekanın eline geçebileceği düşünülüyor.

Elon Musk, New York Times'a verdiği bir röportajda, yapay zekanın önümüzdeki beş yıl içinde insanları ele geçirebileceğini söylemişti.

YAPAY ZEKA İŞLERİMİZİ Mİ ALACAK?

Fortune sektör uzmanları, "yapay zekanın önümüzdeki 15 yıl içinde sektörün yüzde 40'ını değiştireceğini" belirtti. Dünya Zeka Kongresi'ne göre ise, yapay zeka, sanal kişisel asistanlar ve sohbet robotları 2024 yılına kadar yöneticilerin iş yükünün neredeyse yüzde 69'unu değiştirecek.

REKLAM

Peki, yapay zeka hangi alanlarda insanların önüne geçebilir? İşte yapay zekanın gelecekte gerçekleştirmesi olası meslekler:

Müşteri Hizmetleri Yöneticileri:

Müşteri hizmetleri yöneticilerinin performans gösterebilmeleri için yüksek düzeyde sosyal veya duygusal zeka aranmamakla birlikte, birçok şirket müşteri destek sorularını yanıtlamak için yapay zekaya güveniyor.

Resepsiyonistler:

Otellerde otomatik check-in'ler nedeniyle uzun vadede resepsiyonistlere olan ihtiyaç azalabilir. Günümüzde, fast food zincirlerinde bulunan iletişim ekranları veya sekmeler aracılığıyla sipariş verebilirken, yapay zekanın sipariş alma ve benzeri işlevleri yerine getirebilme ihtimali oldukça yüksek.

Perakende Hizmetleri ve Pazar Araştırma Analistleri:

Yapay zeka destekli uygulamalar, sağladıkları kapsamlı veriler nedeniyle bu sektörlerde popülerlik kazanıyor. Kullanılan veri analizleri, müşterilerin ilgisini çekebilecek ürünleri de gösteriyor.

REKLAM

Mütercimler (Tercümanlar):

Yapay zeka araçları, yaptıkları hızlı ve pratik çeviriler ile gelecekte tercümanların önüne geçebilir.