Yapay zeka liderleri ve girişimcileri bir arada

Yapay zeka, teknolojinin evriminde dönüm noktası olmaya devam ediyor. Karar alma süreçlerinden müşteri deneyimine, veri analitiğinden stratejik planlamaya kadar pek çok alanda dönüşüm sağlayan bu teknoloji, artık sadece bir araç değil, iş dünyasının yeni düşünme biçimi. Bu dönüşümün en güncel örneklerinden biri, Akbank LAB’in düzenlediği PoChallenge Demo Day’de yaşandı. Fintek ve teknoloji dünyasının temsilcileri, 7 Kasım’da Akbank Genel Müdürlük Kampüsü’nde bir araya gelerek geleceğin finansal çözümlerini tartıştı.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen PoChallenge, 12 ülkeden 70’in üzerinde başvuru aldı. Yapay zekâ odaklı projeler arasından seçilen 8 finalist; Fynalytics.ai, SupportLogic, Nudgyt, ComplyLab, Quin, Reveneir.ai, Eexpand ve Novus, finansal süreçleri yeniden tanımlayan çözümler sundu.

Program kapsamında 12 farklı ülkeden 70 başvuru arasından seçilen 8 finalist, Akbank ile birlikte hayata geçirilebilecek projelerini jüriye sundu. Etkinlik, finans sektöründe dijital dönüşümü yönlendiren lider konuşmacılar ve teknoloji vizyonerlerine de ev sahipliği yaptı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven; "Dünyanın dört bir yanından fintekler, girişimler ve teknoloji liderleriyle bir araya gelerek geleceğin finansal deneyimini bugünden inşa ediyoruz. Bu sene yapay zekâ odağında düzenlediğimiz Akbank PoChallenge, bu yaklaşımın somut bir yansıması. Yenilikçi projelerimizle müşterilerimizin her anında yanında olmaya, kurduğumuz güçlü iş birlikleriyle ekosistemi daha da ileri taşımaya devam edeceğiz" dedi. ULUSLARARASI KATILIM VE YENİLİKÇİ PROJELER PoChallenge Demo Day, bu yıl da dünya çapında teknoloji liderlerini ağırladı. Google'ın ilk Chief Decision Scientist'i ve Kozyr CEO'su Cassie Kozyrkov, "Embrace Change and Leapfrog the Competition with AI" başlıklı sunumunda yapay zekânın karar alma süreçlerindeki dönüştürücü rolünü vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: "Yapay zekâ ile inovasyona başlamak için şu an en doğru zaman. Başarının yolu tekerleği tek başına yeniden icat etmek değil, iş birliğinin gücünü benimsemekten geçiyor. En iyi yaptığınız şeye odaklanıp geri kalanı için iş birlikleri yaptığınızda, yarının karmaşık dünyasında fırsat ve imkânların kapılarını aralayabilirsiniz."

BBA Strategic Brand Consulting Kurucusu Burcu Ağma ise "Rethinking Innovation in the Age of AI" adlı konuşmasında, insan yaratıcılığının yapay zekânın sunduğu sınırsız olasılıklarla birleştiğinde ortaya çıkan potansiyele dikkat çekti: "Artık teknolojiyle rekabet etme değil, onunla birlikte düşünme, keşfetme ve dönüşme çağındayız. İnsanın hayal gücü yapay zekânın sonsuz olanaklarıyla birleştiğinde; bilimden sanata, girişimcilikten stratejiye her alanda sınırsız potansiyelimizi açığa çıkarma fırsatı sunuyor." Demo Day jürisinde ise Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven , Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay, AUINOVA Direktörü Doç. Dr. Dicle Yurdakul, Microsoft Customer Success Lead Cavit Yantaç, ve Endeavor Türkiye Genel Müdürü Aslıhan Kurul Türkmen yer aldı. FİNALİST PROJELER AKBANK LAB'DE HAYAT BULACAK Bu yıl ikinci kez düzenlenen PoChallenge, uluslararası girişim ekosisteminde büyük ilgi gördü. 12 ülkeden 70'ten fazla başvuru alan program, yapay zekâyı finans, müşteri deneyimi, uyum ve veri analitiği gibi farklı alanlara entegre eden projeler öne çıktı.

Demo Day’de yer alan 8 girişim arasında; Fynalytics.ai, SupportLogic, Nudgyt, ComplyLab, Quin, Reveneir.ai, Eexpand ve Novus yer aldı. Bu projeler, finansal süreçlerde verimliliği artırmaktan davranış bilimiyle müşteri deneyimini dönüştürmeye kadar geniş bir yelpazede yenilikçi çözümlere odaklanıyor. Jüri değerlendirmesi sonucunda; Reveneir.ai (15.000 USD), Nudgyt (10.000 USD), ComplyLab (10.000 USD) ve SupportLogic (5.000 USD) ödüle layık görüldü. PoChallenge Demo Day’de yer alan tüm girişimler aynı zamanda Akbank LAB ile kavram kanıtlama çalışması (PoC) için değerlendirilerek, banka ile birlikte ücretli proje geliştirme ve uzun vadede stratejik iş ortaklığı fırsatı elde edecek.