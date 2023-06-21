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Yapay zeka, erken doğumları gebeliğin 31. haftasında tahmin edebildi

Yeni bir araştırma, yapay zekanın, erken doğumları, hamileliğin 31. haftasında tahmin edebileceğini ortaya koydu

Giriş: 21.06.2023 - 15:02 | Güncelleme: ABONE OL
Yapay zeka, erken doğumları gebeliğin 31. haftasında tahmin edebildi
Yapay zeka, erken doğumları tahmin etti
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AA

ABD'nin Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar, yapay zekanın derin öğrenme modelini kullanarak, hamile 156 kadının, rahmindeki elektrik dalgalanmalarını inceledi.

Araştırmacılar, gebe kadınların yaşlarına, ağırlıklarına, yağ oranlarına ve hamileliğin üç aylık dönemine ilişkin verileri birleştirdi.

Ardından bu veriler, yapay zekanın derin öğrenme modeline aktarıldı.

Yapay zekanın derin öğrenme modelinin, çalışmaya katılan kadınlardan yüzde 19'unda erken doğum tahmini yaptığını vurgulayan araştırmacılar, kadınlar gebeliğin 37. haftasına geldiklerinde, yapay zekanın tahmininin doğru çıktığını belirtti.

HAMİLELİĞİN 37. HAFTASINA KADAR OLAN DOĞUMLARI TAHMİN ETTİ

Washington Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Arye Nehorai, hamileliğin 31. haftasına kadar alınan verileri analiz eden yapay zekanın, hamileliğin 37. haftasına kadar olan erken doğumları tahmin edebildiğini kaydetti.

Nehorai, bunun da çalışmalarındaki en önemli bulgu olduğunu dile getirdi.

Keşfettikleri yöntemi faaliyete geçirmenin, ucuzluğu sayesinde avantajlı olduğunu ifade eden Nehorai, "Bizim modelimizin, erken doğumu elektrik dalgalanmalarıyla daha kısa sürede tahmin edebildiği, kullanımı kolay ve daha az maliyetli olduğu için evde bile kullanılması mümkün" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler'in yayımladığı bir rapora göre, 2020'de dünyada 13,4 milyon erken doğum gerçekleşti. Bunlardan yaklaşık 1 milyonu ölümle sonuçlandı.

Bu da her 2 saniyede bir bebeğin erken doğduğunu ve her 40 saniyede bu bebeklerden birinin hayatını kaybettiğini gösteriyor.

Araştırma, tıp dergisi PLOS ONE'da yayımlandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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