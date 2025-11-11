Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Yann Tiersen 2026' yazında İstanbul'a geliyor

        Yann Tiersen 2026' yazında İstanbul'a geliyor

        Kariyerinde bu yıl 30. yılı geride bırakan, Amélie filminin müzikleriyle tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi edinen Fransız besteci, piyanist ve multi-enstrümantalist Yann Tiersen, 20 Haziran 2026'da İstabul Maximum Uniq Açıkhava'da müzikseverlerle buluşacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 00:20 Güncelleme: 11.11.2025 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yann Tiersen İstanbul'a geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransız besteci, piyanist ve multi-enstrümantalist Yann Tiersen, uzun bir aradan sonra İstanbul'da dinleyicileriyle buluşacak. Müzikal zarafetiyle dinleyicilerini derin duygulara sürükleyen ve kariyerinde bu yıl 30. yılı geride bırakan Yann Tiersen, 20 Haziran 2026’da StagePass organizasyonuyla Maximum Uniq Açıkhava’da sahne alacak.

        Özellikle Amélie filminin müzikleriyle tüm dünyada tanınan sanatçı, İstanbul konserinde hem geçmişten sevilen eserlerini, hem de yeni albümünden özel seçkileri dinleyicileriyle paylaşacak. Bu özel gecede, minimalist besteciliği, duygusal yoğunluğu ve sahne enerjisiyle tanınan Tiersen, izleyicilere bir konserden çok daha fazlasını, müzik, doğa, ses ve duygunun iç içe geçtiği bir sanat deneyimi sunacak. Konserin biletleri Biletinial'da satışa çıktı.

        REKLAM

        YANN TIERSEN HAKKINDA

        Yaptığı film müzikleriyle dünya çapında tanınan, bu müziklerle Cesar Ödülü ve Bafta adaylığı kazanan Tiersen, kariyeri boyunca klasik müzikten elektronik ses manzaralarına, folktan ambienta uzanan zengin bir ses paleti yarattı.

        Yann Tiersen'in müzik yolculuğu dört yaşında piyano çalmasıyla başladı. On üç yaşında ilk grubunu kurduktan sonra, gitar ve synth çalarak punk rock sahnesine dalan sanatçı, bir punk grubunda dört yıl geçirdikten sonra, synth, sampler ve drum machine ile solo kariyerine başladı. Bu dönem, onu farklı enstrümanları bir araya getirerek ve kendine özgü motorik akustik minyatürler yaratarak sampling'i keşfetmeye yöneltti.

        Tiersen, bu yıl yayımladığı “Rathlin from a Distance | The Liquid Hour” adlı albümüyle müzikal ve kişisel bir dönüşüm sürecini gözler önüne seriyor. İki bölümden oluşan bu çalışma, sanatçının doğayla kurduğu derin bağın ve minimalist anlatımının bir yansıması. “Rathlin from a Distance” sekiz parçalık bir piyano yolculuğu olarak içsel bir keşif sunarken, “The Liquid Hour” elektronik dokular ve psikedelik ritimlerle sınırları zorlayan bir ses evrenine kapı aralıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Maximum Uniq Açıkhava
        #Ameil
        #Yann Tiersen
        #konser bilet
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        Öğrenciyi merdivenlerden itti!
        Öğrenciyi merdivenlerden itti!
        Yangında eşini kaybetmişti: Yangın söndürme sistemi yoktu
        Yangında eşini kaybetmişti: Yangın söndürme sistemi yoktu
        Beşiktaş'tan Ersin ve Necip için açıklama!
        Beşiktaş'tan Ersin ve Necip için açıklama!
        Ehliyetsiz sürücü facia yaşatacaktı
        Ehliyetsiz sürücü facia yaşatacaktı
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Sarkozy'e erken tahliye
        Sarkozy'e erken tahliye
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Habertürk Anasayfa