Yanmış Tencere Nasıl Temizlenir? Evde Püf Noktalarıyla Yanan ve Dibi Tutmuş Tencere Temizleme

Yanmış Tencere Nasıl Temizlenir?

Mutfakta zaman geçirmek keyifli olduğu kadar zorlayıcı da olabiliyor. Özellikle yanmış ya da dibi tutmuş tencereler en zahmetli mutfak işlerinin başında geliyor. Dalgınlık ya da bir anda pek çok işle uğraşma gibi nedenlerle yemek yaparken tencere dibini yakmayan kimse yoktur. Ayrıca yüksek ısıya maruz bırakılan ve içine yeteri derecede su konulmayan tencerelerin de dibi tutabilir ve yanabilir. Bu durumda yanan tencere temizleme yolları ile tencerenizi eski haline kolayca çevirebilirsiniz. Peki yanmış tencere nasıl temizlenir? Öncelikle yanan tencere temizleme yollarından yararlanırken hangi malzemelerin kullanabileceğini bilmeliyiz. Dibi tutmuş tencere nasıl temizlenir sorusu sorulduğunda bize yardımcı olacak ürünler bulunuyor. Ancak bu ürünlere gerek kalmadan da her ev ortamında bulunan malzemelerle de yanmış tencere dibini rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Doğal temizleme ürünü dendiğinde herkesin aklına ilk gelen ürün beyaz sirke oluyor. Tencere dibi temizlemek isteyenler de yanmış tencere sirkeyle temizlenir mi sorusunu dile getiriyor. O halde güzel haber, yanan tencere temizleme yollarından biri de sirkeden geçiyor. Her evde bulunan en temel malzemelerden biri olan beyaz sirke sayesinde dibi tutmuş ya da yanmış tencerelerinizi kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

Yanmış tencere sirkeyle temizlenir mi sorusuna cevap olarak iki yöntemden söz edebiliriz. Bunlardan biri sadece sirke ile yapılan temizlik olacak. Dibi tutmuş ya da yanmış olan tencerenize eşit oranda su ve sirke koyun. Ardından bu karışımı kaynamaya bırakın. Sirke ve su bir süre kaynadıktan sonra tencere dibindeki yanığı yumuşatacak ve temizlemenizi kolaylaştıracaktır. Sirkenin içinde bulunduğu bir diğer temizlik yöntemi ise sirke ve karbonat karışımı… Yanmış tencerenizin dibine öncelikle bol miktarda karbonat serpin. Ardından üzerine bir su bardağı kadar beyaz sirkeyi dökün. İki malzemenin etkileşeme geçerek köpürdüğünü göreceksiniz. Bu karışım tencere dibindeki yanıkları çözmeye yarayacaktır. Bir süre bu şekilde beklettiğiniz tencereye daha sonra kaynar su dökün ve biraz da kaynar su ile bekletin. Ardından tutmuş ya da yanmış tencere dibinizin yumuşadığını ve kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Dibi tutmuş tencere nasıl temizlenir sorusuna yanıt, elbette sadece karbonat ve sirke değil… Bir başka doğal temizlik yöntemi de limon ve tuz… Doğal temizlik dendiğinde iyi bir formül olan limon, tencere dibi yanıklarında da işe yarıyor. Sirke ile karbonat bir araya geldiğinde nasıl harikalar yaratıyorsa tuz ve limonda aynı şekilde ayrılmaz bir ikili. Yanan tencere dibinize bol miktarda tuz serperek işe başlayabilirsiniz. Tuz döktüğünüz yanık bölgeleri bir limonun yarısı ile ovalayarak tencere dibinizi yanıklardan ve kirlerden arındırmanız mümkün olacaktır. Dibi tutmuş tencere nasıl temizlenir sorusuna cevap olarak hangi doğal malzemelerin kullanılabileceğinden söz ettik. Yanan tencere temizleme yollarına çok doğal sayılmasa da ekleyebileceğimiz işe yarar bir yöntem daha bulunuyor. Son yıllarda bulaşık tabletinin bulaşık makinesi dışında pek çok alanda kullanılmaya başlandığını duymuşsunuzdur. Bulaşık tabletinin kullanıldığı bu alanlardan biri de dibi tutmuş tencereler. Temizleme formülü ise oldukça basit. Tencerenize sıcak su ekleyerek içine bir tane bulaşık tableti atarak bekletmeniz yeterli… Ardından bir sünger yardımıyla ovalayarak tencere dibinizi temizleyebilirsiniz. Bu noktada saydığımız hangi temizlik malzemesini kullanırsanız kullanın, dikkat etmeniz gereken iki nokta var. Bu noktalardan biri, cam ürünlerde olduğu gibi tencerelerde de aşırı sıcağa maruz kalan mutfak eşyanızı birden soğuk su altına tutmamanız konusu. Çok ısınmış tencereniz birden soğuk suya maruz kaldığında tencerelerinizde çatlama oluşabileceği gibi sağlıksız bir duruma da neden olacaktır. Tencere dibi temizlerken dikkat etmeniz gereken bir diğer durum ise yumuşattığınız tencere dibini zarar verebilecek tel gibi maddelerle temizlememek olacak. Bu noktalara dikkat ederek tencerenizi temiz ve sağlıklı yemekler elde edebilecek hale kolaylıkla çevirebilirsiniz.