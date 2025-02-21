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        Yanlış planlamanın hatası!

        Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ne isabetsiz transferleriyle veda eden Galatasaray'da planlama hataları devam etti; faturası Avrupa'ya veda oldu

        Giriş: 21.02.2025 - 11:08 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:08
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        • 1

          Geçen sezon Sparta Prag maçına eksik kadroyla çıkan ve isabetsiz transfer politikası nedeniyle Avrupa’ya veda eden Galatasaray’da işler değişmedi…

        • 2

          Devre arası için sadece üç değişiklik hakkı bulunan sarı-kırmızılılar AZ karşısında da eksiklerle mücadele etti; birçok futbolcusundan çeşitli nedenlerle faydalanamadı.

        • 3

          Yaz aylarında listeye yazamadığı Roland Sallai’yi UEFA listesine ekleyen Cimbom diğer iki değişiklik hakkını Alvaro Morata ve Carlos Cuesta’dan yana kullandı.

        • 4

          Cuesta forma giydiği maçlarda vasata erişemezken Alvaro Morata ise AZ deplasmanında sakatlandı ve rövanşta forma giyemedi.

        • 5

          Frankowski, Eren Elmalı gibi transferler UEFA listesinden sonra gerçekleşirken üç değişiklik hakkı nedeniyle Lemina da liste dışında kaldı.

        • 6

          Geçen sezon Sparta Prag deplasmanına beklerde Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan ikilisiyle çıkan Cimbom yaklaşık 1 yıl sonra benzer senaryoyu yaşadı.

        • 7

          Kaan Ayhan, Prag’tan sonra Alkmaar deplasmanında da benzer bir kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        • 8

          Sarı-kırmızılıların kanayan yarası sol bekte transferdeki isabetsizlik de devam etti.

        • 9

          Geçen sezon Angelino’yu devre arasında gönderen; Derrick Köhn’ü ise UEFA listesinin tesliminden sonra transfer eden Cimbom bu yaz Ismael Jakobs’u kadrosuna katmıştı.

        • 10

          Sakatlık geçmişi nedeniyle kafalarda soru işaretlerini barındıran Senegalli futbolcu için korkulan senaryo gerçeğe dönüştü.

        • 11

          Ekim - ocak arasında 10 maçta sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen Jakobs, AZ karşılaşmasında da oynayamadı.

        • 12

          Aşil tendonunun içindeki kasta hasar ve kanaması bulunan Senegalli’nin sahalara döneceği tarih kestirilemiyor.

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