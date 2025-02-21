Yanlış planlamanın hatası!
Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ne isabetsiz transferleriyle veda eden Galatasaray'da planlama hataları devam etti; faturası Avrupa'ya veda oldu
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Geçen sezon Sparta Prag maçına eksik kadroyla çıkan ve isabetsiz transfer politikası nedeniyle Avrupa’ya veda eden Galatasaray’da işler değişmedi…
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Devre arası için sadece üç değişiklik hakkı bulunan sarı-kırmızılılar AZ karşısında da eksiklerle mücadele etti; birçok futbolcusundan çeşitli nedenlerle faydalanamadı.
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Yaz aylarında listeye yazamadığı Roland Sallai’yi UEFA listesine ekleyen Cimbom diğer iki değişiklik hakkını Alvaro Morata ve Carlos Cuesta’dan yana kullandı.
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Cuesta forma giydiği maçlarda vasata erişemezken Alvaro Morata ise AZ deplasmanında sakatlandı ve rövanşta forma giyemedi.
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Frankowski, Eren Elmalı gibi transferler UEFA listesinden sonra gerçekleşirken üç değişiklik hakkı nedeniyle Lemina da liste dışında kaldı.
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Geçen sezon Sparta Prag deplasmanına beklerde Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan ikilisiyle çıkan Cimbom yaklaşık 1 yıl sonra benzer senaryoyu yaşadı.
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Kaan Ayhan, Prag’tan sonra Alkmaar deplasmanında da benzer bir kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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Sarı-kırmızılıların kanayan yarası sol bekte transferdeki isabetsizlik de devam etti.
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Geçen sezon Angelino’yu devre arasında gönderen; Derrick Köhn’ü ise UEFA listesinin tesliminden sonra transfer eden Cimbom bu yaz Ismael Jakobs’u kadrosuna katmıştı.
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Sakatlık geçmişi nedeniyle kafalarda soru işaretlerini barındıran Senegalli futbolcu için korkulan senaryo gerçeğe dönüştü.
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Ekim - ocak arasında 10 maçta sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen Jakobs, AZ karşılaşmasında da oynayamadı.
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Aşil tendonunun içindeki kasta hasar ve kanaması bulunan Senegalli’nin sahalara döneceği tarih kestirilemiyor.
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