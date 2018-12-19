'Yanımda Kal'a gala

Uğur Yağcıoğlu'nun yönettiği, iş kolik bir adamla sokak şarkıcısı bir kadının dramatik hikâyesini sinemaya taşıyan 'Yanımda Kal'da başrolleri Çağlar Ertuğrul ile Meriç Aral paylaştı. Shebnem Aşkın'ın yapımcısı olduğu filmin galasına Edis, Burcu Biricik - Emre Yetkin, Tolga Güleç ve Cem Kılıç'ın da bulunduğu ünlü isimler katıldı.

Çağlar Ertuğrul ile Meriç Aral'a başrollerde Murat Aygen, Nilay Duru, Ege Aydan, Levent Sülün, Tuna Arman ve Deniz Baytaş'ın eşlik ettiği 'Yanımda Kal', yaşamı sorgulatan büyük bir dramla iç içe yaşanan aşk hikâyesini 21 Aralık'tan itibaren beyazperdeye yansıtacak.

Çağlar Ertuğrul - Meriç Aral

Shebnem Aşkın - Tibet Erdoğru

Burcu Biricik - Emre Yetkin

Edis