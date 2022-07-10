Yangında zarar gören telefon kurtarılabilir mi?

Havalar ısınıyor, termometreler rekor sıcaklıklara ulaşırken yangınlarda da artış meydana geliyor. Yaşam alanlarının ve canlı hayatının zarar gördüğü yangınlarda elektronik cihazlar da ciddi hasar alabiliyor. Özellikle verilerin altın değerinde olduğu bir dijital dünyanın içerisinde olduklarını hatırlatan Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, her türlü elektronik cihazdaki veri kaybı miktarının ateşe maruz kalma süresinden duman, kum gibi ekstra kirleticilere kadar birçok farklı faktöre bağlı olarak değiştiğini belirtiyor.
VERİ KAYBINI AZALTACAK 4 İPUCU
Günal, yangın söndürüldüğünde ve cihazlara ulaşıldığında en önemli aşamanın çalıştırmamak olduğunu vurgularken veri kaybını en aza indirmek için şu 4 ipucunu sıralıyor:
1- Elektronik cihazı kesinlikle çalıştırmayın
Yaşanan tek hasar duman hasarı olsa bile yüksek ateşe maruz kalan bilgisayar, telefon gibi tüm cihazları çalışmaya zorlamak cihazın sabit diskinde daha fazla veri kaybına neden olabilir.
2- Islanırsa kurutmaya çalışmayın
Yangının söndürülmesi sırasında elektronik cihazlar ıslanabilir, böyle bir durumda cihaz kesinlikle kurutulmamalı. Sabit sürücüleri yangından kurtardıktan sonra fazla nemini almak için bir havluyla silip plastik torbada uzmanlara devretmek en doğru yol olacaktır.
3- Cihazı sarsmayın
Birçok kullanıcı, yangından zarar gören elektronik cihazların bileşenlerinin sağlam olup olmadığını anlamak için sallamaya, sökmeye veya temizlemeye çalışıyor. Sağlıklı durumdayken bile sallamak ya da açmaya çalışmak oldukça hassas olan bu cihazlara zarar verirken yanmış cihazlarda bu hareketlerden özellikle kaçınılmalı.
4- Destek alın
Yangın sırasında elektronik cihazlar eriyebilir, mühürlenebilir. Bu tarz ekstra durumlarda cihaza kesinlikle dokunmamak ve en hızlı şekilde bir uzmandan destek almak bazı verilerin kurtarılmasını sağlayabilir.
5- Yedeklemeyi unutmayın
Yangın, deprem ya da sel fark etmeksizin her türlü doğal afette ya da beklenmeyen durumda cihazların zarar görme riski çok yüksek. Hem bu tür durumlara karşı hazırlıklı olabilmek hem de veri kaybını önleyebilmek için düzenli yedekleme yapmak ciddi önem taşıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!