05 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güzel oyuncu Demet Özdemir'in sosyetik iş adamı Yaman Taciroğlu ile aşk yaşadığı ediliyor. Kısa süredir görüşen ve arkadaşlıkları aşka dönüşen ikilinin şimdilik ilişkilerini sakladığı ve sosyal medyadan da henüz takipleşmiyor. Peki Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Yaman Taciroğlu'na dair merak edilenler...
YAMAN TACİROĞLU KİMDİR?
Yaman Taciroğlu, Nedret-Ali Zafer Taciroğlu'nun oğludur. Yaman Taciroğlu'nun annesi ise ünlü modacı Nedret Taciroğlu'dur. Yaman Taciroğlu'nun 1988 yılı doğumlu olduğu ve 32 yaşınd aolduğu biliniyor.
YAMAN TACİROĞLU NE İŞ YAPIYOR?
Yaman Taciroğlu, Taciroglu Şirketler Grubu'nda Kurul Üyesi'dir. Yaman Taciroğlu, aynı zamanda Fenerbahçe Spor kulübünde kürek takımında da yer aldı.
DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?
Demet Özdemir, 26 Şubat 1992’de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli de doğdu. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul’a taşındı. Özdemir, bir röportajda babasıyla ilişkisi hakkında “Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır.” demişti.
Bengü’nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başlamıştır. 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları’nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!