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        Haberler Gündem Güncel Yalova ve Tokat'ta orman yangını | Son dakika haberleri

        Yalova ve Tokat'ta orman yangını

        Yalova'nın Armutlu ilçesi ile Tokat'ın Turhal ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 15:38 Güncelleme: 05.08.2024 - 16:43
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        • 1

          Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

          İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        • 2

          Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

          Yangının karadan ulaşımın zor olduğu bir bölgede olması nedeniyle ekiplerin çalışması güçlükle sürüyor.

        • 3

          Vali Hülya Kaya, gazetecilere, "Bir helikopterle devam eden çalışmalara ikinci helikopter takviye istendi. Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz." dedi.

        • 4

          TOKAT

          Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Sütlüce köyündeki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

          İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        • 5

          Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.

          Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz. Helikopter de gelerek yangına müdahale edecek." dedi.

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