Yalova ve Tokat'ta orman yangını
Yalova'nın Armutlu ilçesi ile Tokat'ın Turhal ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.
Yangının karadan ulaşımın zor olduğu bir bölgede olması nedeniyle ekiplerin çalışması güçlükle sürüyor.
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Vali Hülya Kaya, gazetecilere, "Bir helikopterle devam eden çalışmalara ikinci helikopter takviye istendi. Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz." dedi.
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TOKAT
Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Sütlüce köyündeki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.
Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz. Helikopter de gelerek yangına müdahale edecek." dedi.