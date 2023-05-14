Yalova Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Yalova Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Yalova başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Yalova Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Yalova seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Yalova Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Yalova Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 90.64 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:13 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 97.5 oldu. Yalova Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 81.331 oyla yüzde 47.62 - Kemal Kılıçdaroğlu: 77.609 oyla yüzde 45.44 - Sinan Oğan: 10.659 oyla yüzde 6.24 - Muharrem İnce: 1.209 oyla yüzde 0.71 aldı. Yalova 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 81.331 oyla yüzde 47.62Kemal Kılıçdaroğlu: 77.609 oyla yüzde 45.44Sinan Oğan: 10.659 oyla yüzde 6.24Muharrem İnce: 1.209 oyla yüzde 0.71

Yalova Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.58 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:13 itibarıyla yüzde 83 oranında açıldı. 2023 Yalova milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 69.274 oyla yüzde 47.54 - Millet İttifakı: 56.091 oyla yüzde 38.49 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 9.397 oyla yüzde 6.45 - Ata İttifakı: 2.962 oyla yüzde 2.03 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 188 oyla yüzde 0.12 aldı. Saat 22:13 itibarıyla 2023 Yalova milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 69.274 oyla yüzde 47.54Millet İttifakı: 56.091 oyla yüzde 38.49Emek ve Özgürlük İttifakı: 9.397 oyla yüzde 6.45Ata İttifakı: 2.962 oyla yüzde 2.03Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 188 oyla yüzde 0.12AK Parti: 48.977 oyla yüzde 33.61CHP: 42.392 oyla yüzde 29.09MHP: 16.488 oyla yüzde 11.32İYİ Parti: 13.699 oyla yüzde 9.40YEŞİL SOL: 8.342 oyla yüzde 5.73MEMLEKET: 4.096 oyla yüzde 2.81YENİDEN REFAH: 2.913 oyla yüzde 2.00ZP: 2.670 oyla yüzde 1.83TİP: 1.055 oyla yüzde 0.72BBP: 896 oyla yüzde 0.61AP: 292 oyla yüzde 0.20GENÇ: 220 oyla yüzde 0.15ANAP: 191 oyla yüzde 0.13MP: 174 oyla yüzde 0.12SOL PARTI: 104 oyla yüzde 0.07AB: 79 oyla yüzde 0.05GBP: 77 oyla yüzde 0.05HAKPAR: 66 oyla yüzde 0.05TKP: 64 oyla yüzde 0.04HKP: 48 oyla yüzde 0.03MİLLİYOL: 45 oyla yüzde 0.03YP: 22 oyla yüzde 0.02TKH: 20 oyla yüzde 0.01