Yalova'da iş makinesi bisikletliye çarptı: 1 ölü
Yalova'nın Altınova ilçesinde bisikletiyle seyir halinde olan kişiye iş makinesi çarptı. Meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, şoför gözaltına alındı
Giriş: 28.05.2024 - 20:38 Güncelleme: 28.05.2024 - 20:38
Altınova ilçesi D-130 kara yolu Yalova istikameti Subaşı mevkisinde, bisikletiyle seyir halinde olan Ali K'ye (78) iş makinesi çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Ali K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İş makinesi operatörü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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