Yalova'da dereler taştı

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Yalova'da etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle dün geceden bu yana metrekareye 65 kilogram yağışın düştü. Kentte birçok yerde taşkınlar meydana geldi. Yalova merkezden geçen Safran Deresi ile Kadıköy Beldesi ile Yalova'dan geçen Selimandere Deresi'nde taşkınlar oluştu. Bu nedenle birçok serayı su bastı, çiftçilerin mahsulü sular altında kaldı. Yalova'da içme suyunun temin edildiği Gökçedere Barajı'nın kapakları da aşırı yağışlar nedeniyle açıldı. Yeşil Körfez Su Birliği'ne ulaşımı sağlayan ve İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan bir köprü de tamamen sular altında kalınca karşılıklı olarak ulaşıma kapandı. Hacımehmet Köyü´nden geçen Safran Deresi kenarındaki işletmeler de sular altında kaldı.
'BİR AN EVVEL ÖNLEM ALINMALI'
Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, bir hafta önce Yalova'da yaşanan taşkının ardından bu kez meydana gelen taşkınların daha fazla olduğunu söyledi. Beşli, "Şu anda bütün seralar sular altında hiçbir şey gözükmüyor. Samanlı'ya kadar bütün dere kenarları sular altında. Bir an evvel yağmurlardan sonra bunun önlemini almak gerekiyor. Hasar geçen meydana gelen hasardan daha fazla. Korkunç bir sıkıntı var. Peş peşe gelen 2 felaket. Çözüm bulunamazsa devamlı yaşanacak bir olay. O yüzden bir an evvel çare aranması gerekiyor" dedi.
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