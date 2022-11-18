Avladığı balığın Türk denizlerinde nadir rastlanan domuz köpek balığı olduğunu öğrenen Ekinciel, balığı yeniden doğal yaşam alanına salmak üzere Yürüyen Köşk İskelesi'ne geldi.

Balığı ağzındaki iğneyi çıkardıktan sonra denize saldığı anları cep telefonuyla kaydeden Ekinciel, "Öğle saatlerinde Esenköy'de nadir görülen domuz köpek balığı yakaladık. Bilmediğimiz için... Meğerse nesli tükenmek üzereymiş. Şimdi Yürüyen Köşk'te onu suya bırakacağız. İnşallah yaşar" ifadelerini kullandı.