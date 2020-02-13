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Yalnızlık sözleri

- Adam gibi sevenlerin aldığı en güzel ödüldür yalnızlık.

- Ben seni unutmak için sevseydim, sana olan tutkunluğumu kalbime değil güneş çıktığı zaman kaybolan buğulu camlara yazardım…

- Benim yalnızlığım seni getirmeli gecelerde, ılık bir yaz gecesi katran karası yüzün. Kah yaşanmışlığa, kah yaşanacaklara bir küfür savurmalı kafa tutmalı dalga, dalga vurmalı gerçekler yüzüne dönüp ardına bakmalı korkmamalısın bir kez daha, bir kez daha demelisin.

- Bir gece kapını çalarsa yalnızlık açma bırak dışarıda kalsın, hayat ne kadar zor ve acımasız olsa da hayatı öyle mutlu yaşa ki kapıdaki yalnızlık yalnızlığından utansın.

- Bir yürek nelere yeterse, bir can bir canı ne kadar severse, bir damardan ne kadar çok kan geçerse, yaşam ölüme ne kadar değerse, sen de benim için o kadar değerlisin...

- Çok sayıda kötü yola düşen kadın olmasının sebebi, yalnız yaşamanın öğretilmemiş olmasıdır. Sommery

- Dilin söylediği kötü söz aklın yalnızlığı mıdır? Gözlerin akmadığı bir hüzün, yanakların yalnızlığı mıdır?

- Eğer geceler seni düşündüğüm kadar uzun olsaydı asla sabah olmazdı...

- Gece kapılar kapanıp lambalar söndüğünde, 'Odamda yalnızım.' deme, yine yalnız değilsin. Epictetos

- Gecenin ıssız karanlığında ümitlerimin tükendiği anda tek kişi istiyorum yalnızlığıma.

- Güller anlatsın sana olan sevgimi, güller anlatsın sensizliğimi, çaresizliğimi... Yavaş yavaş eriyen yüreğimi güller anlatsın ben anlatamadım...

- Güneşin buz tuttuğu yerde bir alev görürsen bil ki o yalnız ve yalnız senin için yanan kalbimdir...

- Hatırla Sevgili; Beni nasılda bırakıp gitmiştin! Sen yokken ben yalnızlıkla tanıştım.

- Hayatta iki kör tanıyorum; birisi senden başkasını görmeyen ben, ikincisi beni göremeyen sen...

- Her şeye rağmen, ara sıra yalnız kalmaya çalış. George Herbert

- İçini açamamak, gerçekte bütün yalnızlıkların en korkuncu, bütün demir maskelerin içinde en demirden olanıdır. Nietzche

- İnsanlar hep birilerinin peşinden koşarlar, ama dönüp de kendi peşlerinden koşanlara hiç bakmazlar…

- İnsanlar kırmızı güllerin peşinde koşarken ayakları altında ezilen papatyaların farkına bile varmazlar…

- Kaderim sensizlikse, kaderim yalnızlıksa kaderim unutulmaksa, kaderim kalleşçe vurulmaksa ben kaderimin arkasındayım.

- Kimse içinde bulunduğu yalnızlığın derinliğini asla keşfedemez. Georges Bernanos

- Korkum sevmek değil; korkum sevip te ayrılmak. Korkum kurşun yemek değil; kalleşçe arkadan vurulmak. Korkum ölüm değil, unutulmak...

- Nice insanlar gördüm kalpleri bomboş ama mutlu, çok az insanlar gördüm kalpleri sevgiyle dolu ama aşk ateşiyle yanıp kavrulan, hüzünlü ve mutsuz...

- Sabah seni izlemesi için bir melek yolladım peşinden ama düşündüğümden de erken döndü. Ne oldu dedim, bir melek asla başka bir meleği izleyemez dedi...

- Sen gözlerimde bir damla yaş olsaydın, seni kaybetmemek için ömür boyu ağlamazdım...

- Sen yalnızlık nedir bilir misin? Bilseydin beni terk etmezdin! Sen ölüm nedir bilir misin? Şimdi ölümü senden daha çok sevdim!

- Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar etkileyici, çekici ve güzelsin ama aranızda tek fark var onlar milyonlarca sen bir tanesin...

- Sonunda yalnız kalacağımı bilseydim seni değil, hayallerle yaşamayı tercih ederdim.

- Tek başınıza iken birlikte olduğunuz kişiyi seviyorsanız yalnız olmazsınız. Wayne Dyer

- Yalnız kaldıysam sebebi ben değil, dünyadaki sahte oyunculardır!

- Yalnız, biri olsun isterken. Yalnız biri oldum istemeden.

- Yalnızım diye üzülme! Zaten insan doğarken de, ölürken de yalnızdır…

- Yalnızım hem de bir zamanlar senin yalnız olduğun benim fark etmediğim gibi, yalnızım ve çaresiz.

- Yalnızlığımın başladığı yerde, korkularım bitmiş demektir.

- Yalnızlık diş ağrısına benzer sancısı gece başlar...

- Yalnızlık insana güç verir. Anonim

- Yalnızlık ömrüm boyunca tanımadığım bir yabancıydı, onunla şimdilerde beraber uyanıyoruz. Her yeni güne iki yalnız, şarkılar yazıyoruz.

- Yenildim! Aç kapını yalnızlığım, ben geri geldim.