Yaralı bir halde Topal’ın elinden kurtulan Mira, Altay ile birlikte hangara gelir. Gidecek bir yeri olmayan Mira’yı Altay hangarda misafir eder. Mira ise Altay’ın odasında Yavuz Yıldırım’ın defterini bulur. Mira’nın kafasında Altay hakkında taşlar yerine oturmaya başlar. Altay’ın, Yavuz Yıldırım’ın oğlu olduğunu anlamıştır.

Halit’in yaşadığını öğrenen Davut Bahadır onunla yüzleşmek istemektedir. Davut Bahadır’ın yaşadığından haberi olmayan Halit için bu yüzleşme büyük bir şok ve korku sebebi olur.