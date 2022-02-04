Yalnız Kurt'un Esra'sı Damla Colbay kimdir?

Yalnız Kurt dizisinin Esra'sı Damla Colbay kimdir? Damla Colbay boyu kaç, kilosu ne? Damla Colbay hayatı ve dizileri hakkında

Geçtiğimiz yıl Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Zeynep Can karakteriyle diziseverlerin ilgisini çeken Damla Colbay geçtiğimiz yeni dizisi Yalnız Kurt ile ekranlara döndü. Yalnız Kurt dizisinde canlandırdığı Esra Türkmen karakteriyle ilk bölümden itibaren sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok araştırılan oyunculardan biri olan Damla Colbay'ın hayatına dair her şey merak konusu oldu. İşte Damla Colbay kimdir ve dizileri neler sorularının cevapları

DAMLA COLBAY KİMDİR?

Damla Colbay 14 Ocak 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Bugün 29 yaşında olan Damla Colbay, üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başladı.

Televizyon ekranlarında Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanınan Damla Colbay 2015-2016 yılları arasında yayımlanan Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak girdi ve "İnci" karakterini canlandırdı.

Damla Colbay daha sonra yani 2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakteriyle seyirci karşısına çıktı. 2019 yılında Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra aynı yılın Aralık ayında başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırdı.

1,73 boyunda ve 52 kilo olan Damla Colbay Dokuz Eylül Üniversitesinde oyunculuk öğrenimine devam etmektedir.

DAMLA COLBAY DİZİLERİ