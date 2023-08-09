Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı!

        Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı!

        STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'in bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı. Demir'in aylık kazancını duyanların dudakları uçukladı. İşte Mert Ramazan Demir'in bölüm başı aldığı rakam...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Cuma akşamları STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını adlı dizide Ferit karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'in projeden bölüm başı aldığı rakam ortaya çıktı.

        • 2

          Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz günlerde dizideki rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile tatilde dudak dudağa objektiflere yakalanmıştı. Ortaya çıkan iddialara göre havaalanında tartışan ikili tatilden döndükten sonra ayrılık kararı aldı. Konuyla ilgili Saraçoğlu kendisine yöneltilen soruları yanıtlamadı.

        • 3

          ÇEKİM TARİHİ BELLİ OLDU

          36. bölümü ile Haziran ayında sezon finali yapan Yalı Çapkını'nın 15 Ağustos'ta çekimleri başlayacak. Dizinin Eylül ayında tekrar izleyici ile buluşacağı tahmin ediliyor.

        • 4

          RAKAM DUDAK UÇUKLATTI

          Eylül ayında STAR TV ekranlarına yeni sezonuyla dönecek olan Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, iddialara göre haftalık olarak 400 bin TL alacak.

        • 5

          1998 doğumlu Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun ilişkilerinin bittiği iddiaları seyirciyi çekimler başladığında ikilinin nasıl devam edecekleri konusunda merak ettirdi.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        Konserleri iptal oldu
        Konserleri iptal oldu
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        Habertürk Anasayfa