22 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, açıklamalarda bulundu. Takımın durumunu değerlendiren Koşukavak, “Böyle oyuncularla böyle büyük kulüpte başlamak onlar ve benim için zor. Oyuncular, yaş olarak, fizyolojik ve anatomik olarak böyle performans düzeyinde, bazı yaş kategorileri böyle antrenmanlara uyum göstermekte zorlanıyor. Burada ciddi antrenör becerisine ihtiyaç var. Zaman zaman dinlendirip, zaman zaman böyle antrenmanlara almayarak planlar yapıyoruz. Hem geliştirmek, hem yarışmak zorundayız. Bu kolay değil. Elimizden geldiğince hassasiyet gösteriyoruz. Genç oyuncuların coşkusundan, onların hayallerinden, ilerleyen zamandaki futbol yaşantılarında önemli yer edinmek için hassas olmak gerekiyor. Onlardan çok memnunum. Gayret ve uyum gösteriyorlar, onlarla çalışmak keyifli” dedi.
“BENİM İSTEDİĞİM ŞEYLERİ BÖLÜM BÖLÜM GÖRDÜM”
Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçını değerlendiren Koşukavak, “Bu maçın takıma özgüven getireceğini, kulüpler arası anlaşma olduğundan bana ve oyunculara durumdan nasıl bir fayda sağlarım diye düşündüm. O seviyedeki oyunculara karşı benim kısa sürede öğrettiklerime uygulayabilecekler mi tarafı önemliydi. Benim istediğim şeyleri bölüm bölüm gördüm. Takımın da bunu yapabilirliğini hissettiler. Bu önemli bir adım ve özgüvendi. Sonuç itibariyle hazırlık maçı, lig böyle olmaz. Bunlar kolay şeyler değil. Bugün Bursaspor’un herkese ihtiyacı var. Durumu doğru değerlendirip, hep birlikte destek olmamız lazım” diye konuştu.
“NE GEREKİYORSA ONU YAPACAĞIZ”
Bireysel takiplere ihtiyaç olduğunu anlatan Koşukavak, “Gece geç vakitlere kadar oyuncuları takip etmek ve ölçmek durumundayız. Genç oyuncuyu ölçmeden bir takım şeyleri geliştiremezsiniz. Bunlar da vakit alıyor. Şartlar bu ve ayak uydurmak zorundayız. En minimum şartlarda maksimum performans nasıl veririz bunların hesabını yapıyoruz. Herkes destek olsun. Şartlar ne olursa olsun ne gerekiyorsa onu yapacağız. Geçmişte çok defa Bursaspor bunu gösterdi. Genetiğinde bu var. Gözlemlediğim kadarıyla sorumluluğu olan insanlar mücadele ediyor. İnşallah transfer tarafını da hallederiz” şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!