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        Haberler Gündem Yakınlarının haber alamadığı çift, evlerinde ölü bulundu - Güncel haberler

        Yakınlarının haber alamadığı çift, evlerinde ölü bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde 72 yaşındaki Ali Elitok ve 73 yaşındaki Akkız Elitok çifti, evlerinde ölü bulundu. Elitok çiftinin mutfakta açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlendiği belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 00:28 Güncelleme: 24.05.2024 - 00:28
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        Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu
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        Olay, saat 19.30 sıralarında Sugözü Mahallesi'nde meydana geldi.

        Ali ve Akkız Elitok çiftinden haber alamayan yakınları, Kütürüp Beleni mevkisindeki evlerine gitti. Eve giren yakınları, Elitok çiftini salondaki ayrı kanepelerde hareketsiz yatarken buldu. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Elitok çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Elitok çiftinin cenazesi, Alanya Belediyesi'nin morguna kaldırıldı.

        Yapılan incelemede Elitok çiftinin mutfakta açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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