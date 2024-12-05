Yakın arkadaşlar Gigi Hadid ve Taylor Swift akşam yemeğinde
Yakın arkadaş olan şarkıcı Taylor Swift ile süper model Gigi Hadid, New York'ta akşam yemeğinde görüntülendi
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Taylor Swift, yakın arkadaşı Gigi Hadid ile New York'ta akşam yemeğinde görünülendi.
Gece buluşmasına balon etekli siyah elbiseyle katılan Taylor Swift, görünümünü 36 bin dolarlık elmas küpelerle tamamladı.
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29 yaşındaki süper model Gigi Hadid ise bordo elbisesini deri ceketle tamamladığı kombinine timsah kabartmalı deri çizmelerini ekledi.
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Sade bir akşam yemeğinin ardından restorandan çıkarken, yollarını ayırmadan önce iki yakın arkadaş birbirlerine sarılarak vedalaştı.
İkili, en son eylül ayında birlikte yemeğe çıktığında görüntülenmişti.
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İki yakın arkadaşın buluşmalarına zaman zaman Gigi Hadid'in sevgilisi, ünlü oyuncu Bradley Cooper ile Taylor Swift'in Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce de eşlik ediyor.
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Mayıs ayında Swift'in Paris'te verdiği konseri Gigi Hadid, Bradley Cooper ve Travis Kelce birlikte seyretmişti.
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Taylor Swift, cuma, cumartesi ve pazar günleri son üç gösterisini gerçekleştireceği Kanada'nın Vancouver şehrindeki son 'Eras Turnesi' konserlerine hazırlanıyor.
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Billboard tarafından açıklanan '21. Yüzyılın En Büyük Pop Yıldızları' listesinde Beyonce'nin ardından ikinci sıraya yerleşen Taylor Swift, Spotify'da 2024’ün en çok dinlenen sanatçısı oldu.