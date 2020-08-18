Yahşi Batı, Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğini, Cem Yılmaz'ın ise senaristliğini ve başrolünü üstlendiği 2009 yılı yapımı bir Türk Komedi-Western filmidir. Filmde Cem Yılmaz 1881 yılında padişah tarafından ABD'ye ABD başkanına (James Abram Garfield) Padişah'ın (II. Abdülhamit) hediyesini vermek üzere gönderilen Teşkilat-ı Mahsusa üyesi ajan Aziz Vefa'yı canlandırmıştır. Filmin sloganı, "Burada yabancıları sevmezler… Yerlileri hiç sevmezler."

YAHŞİ BATI FİLMİ KONUSU NEDİR?

19. Yüzyıl'da özel bir görev kapsamında padişah tarafından Amerika'ya gönderilen iki Osmanlı yetkilisi Aziz Bey ve Lemi Bey trenle yaptıkları yolculuk esnasında yanlarında taşıdıkları değerli elması, treni durduran haydutlara kaptırırlar. Sonrasında hem elması bulmak hem de çalınan paralarını toparlamak için para kazanmanın yollarını arayan ikili dönemin revaçta olan işlerinden birine atılırlar.

Kasabalarda aranan azılı suçluluların peşine düşüp ödül avcısı olan ikilinin maceralı yolculuğu sadece bunlarla sınırlı kalmaz. Yaşadıkları kasabada başlarına türlü dertler açan ikiliyi fazlasıyla eğlenceli maceralar beklemektedir.

YAHŞİ BATI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Cem yılmaz: Aziz Bey

Ozan Güven: Lemi Bey

Demet Evgar: Susan Van Dyke

Zafer Algöz: LLoyd

Özkan Uğur: Kızılkayalar

Cansu Dere: Mary Lou

Bünyamin Durgut: Atını Yıkatan Kovboy

Yılmaz Köksal: Sheriff Ceko

Johnny Lesh: Mehmet Ppolat

Mary Ann: Demet Tuncer

Sheriff Murphy: Süleyman Turan