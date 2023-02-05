KAAN TANGÖZE - BEKLE DEDİ GİTTİ

Bekle dedi gitti ben beklemedim, o da gelmedi, ya

Ölüm gibi bi' şey oldu ama ama ama, kimse ölmedi

Aşk ateşi yanar yanar söner mi?

Gönül yarası bir gün geçer mi?

Öyle sevdim içim dışım enerji

E dur bakalım, döner belki

Bekle dedi gitti ben beklemedim, o da gelmedi, ya

Ölüm gibi bi' şey oldu ama ama ama, kimse ölmedi

Bekle dedi gitti ben beklemedim, o da gelmedi, ya

Ölüm gibi bi' şey oldu ama ama ama, kimse ölmedi

Eğer başını alıp kaçıp giderse

Olur da bi' gün beni terk ederse

Hangi dağda ölürüm bilmem? bilinmez

Gitsin bakalım, kolaysa öyle

Bekle dedi gitti ben beklemedim, o da gelmedi, ya

Ölüm gibi bi' şey oldu ama ama ama, kimse ölmedi

Bekle dedi gitti ben beklemedim, o da gelmedi, ya

Ölüm gibi bi' şey oldu ama ama ama, kimse ölmedi

Ah bebeğim, beni ne çok severdi

Ruh ikizim, canım derdi

E ne oldu şimdi, bu aşk böyle biter mi?

E dur bakalım, döner belki

Bekle dedi gitti ben beklemedim, o da gelmedi, ya

Ölüm gibi bi' şey oldu ama ama ama, kimse ölmedi

Bekle dedi gitti ben beklemedim, o da gelmedi, ya

Ölüm gibi bi' şey oldu ama ama ama, kimse ölmedi

Kimse ölmedi

Ölmedi, ooooh

Bekle dedi gitti ben beklemedim, o da gelmedi, ya

Ölüm gibi bi' şey oldu ama ama ama, kimse ölmedi