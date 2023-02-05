AHMET KAYA - SÖYLE
Söyle, yağmur çamur değmedi yüreğime
Şimdi ben ner'deyim, sen ner'de?
Söyle, ay doğmadan düşmesin yaş gözüme
Şimdi ben ner'deyim, sen ner'de?
Dışarıda kar yağıyor, benim içime yağmur
Ağlama, göz bebeğim, biraz daha dur
Yüreğine basa basa içimden yâr gidiyor
Ağlama, iki gözüm, biraz daha dur
Ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay
Yanıyor ömrüm
Ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay
Yanıyor ömrüm
Vallahi yağmur çamur değmedi yüreğime
Söyle, ben ner'deyim, sen ner'de?
Söyle, ay doğmadan düşmesin yaş gözüme
Söyle, ben ner'deyim, sen ner'de?
Söyle, yağmur, söyle, değmeden yüreğime
Söyle gökyüzüne, o ner'de?
Söyle, ay doğmadan düşmesin yaş gözüme
Söyle gökyüzüne, o ner'de?
Söyle, yağmur, söyle, değmeden yüreğime
Söyle gökyüzüne, o ner'de?
Söyle, ay doğmadan düşmesin yaş gözüme
Söyle gökyüzüne, o ner'de?
Ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay
Yanıyor ömrüm
Ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay
Yanıyor ömrüm
Söyle, baksın gece dağlardan hasretime
Söyle bilmesen de, o ner'de?
Söyle, baksın gece dağlardan hasretime
Söyle bilmesen de, o ner'de?