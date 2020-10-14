Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Bu illerde yağmur var - Hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi ile Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Antalya, Burdur, Eskişehir ve Ordu çevreleri ile Çankırı'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu