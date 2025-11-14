Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yağmur Ünal, sevgilisi Eren Kesimer ile Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ünal; "Biraz hastayım, çok yanaşmayın size de geçmesin. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz" dedi.

Yağmur Ünal ve sevgilisi Eren Kesimer

"AİLECE ONUN YANINDAYIZ"

Meme kanseri tedavisi gören kız kardeşi Irmak Ünal hakkında da konuşan Yağmur Ünal; "Şu an iyi. Kendisi zaten Bali'de. Tedavileri devam ediyor. Kendisi çok güçlü, hep birlikteyiz biz de onun yanındayız. Kimse için bunları öğrenip atlatabilmek kolay değil" dedi.

Yağmur Ünal ve kız kardeşi Irmak Ünal

Yağmur Ünal, annesi Türkan Şoray'dan da bahsetti. Annesinin sağlık durumu hakkında konuşan Ünal; "Annem çok iyi, sağlığı da yerinde. Bol bol geziyor, sosyal medyayı da aktif kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Yağmur Ünal ve annesi Türkan Şoray