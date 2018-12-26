Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatına tarife kontenjanı

Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Kararla 30 Haziran 2019'a kadar kullanılmak üzere gümrük vergisi olmadan 300 bin ton yağlı ayçiçeği tohumu ithalatı için tarife kontenjanı açıldı. Karar kapsamında yapılacak ithalatlar için Ticaret Bakanlığınca ithalat lisansı düzenlenecek. Lisans, üçüncü kişilere devredilemeyecek. Tarife kontenjanının dağıtım ve kullanım usulleri Bakanlıkça belirlenecek.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğinde " Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Kararın Yürürlüğe konulmasına 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanununun 1'inci 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2'inci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16'ıncı, 22'inci ve 55'inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir" denildi



YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI VE UYGULAMASI HAKKINDA KARAR

14/04/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar" çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve isimleri belirtilen maddeler için karşılarında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmıştır.



