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        Haberler Yemek Yapma Diğer Tarifler Yağlama Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Yağlama Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? ymk

        Yağlama tarifi ve yapılışı: Yağlama nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Kayseri şehrimiz her ne kadar mantısı ile meşhur olsa da diğer en sevilen ve çok tercih edilen lezzetlerinden biri de Kayseri yağlamasıdır. Kayseri yağlaması yapımı uğraştırıcı, emek isteyen fakat tadını aldığınız anda tüm o yorgunluğu size unutturan bir lezzettir. Şimdiye dek yağmalama yemediniz veya yediğiniz yağlamanın tadı damağınızda kaldı ve evinizde yağlama yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Sizin için hazırladığımız Kayseri yağlama tarifi ile siz de mutfağınızda yağlama yapabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 13:36 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:36
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        Yağlama nasıl yapılır, malzemeleri neler?
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        Yağlama yapılışı kolay olmamakla birlikte yufka açma becerisi istemektedir. Hayatınızda hiç yufka açmamış olsanız bile açacağınız yufkanın boyutu küçük olduğu için daha az zorlanarak yufkanızı açabilirsiniz. Kayseri yağlaması akşam yemekleriniz için uygun bir tariftir. Aileniz ve misafirleriniz için keyifle uygulayabilirsiniz.

        • Kaç kişilik:6 kişilik
        • Hazırlama süresi:1 saat
        • Pişirme süresi:20 dakika
        • Kalori:1 porsiyon 450 kalori

        Yağlama Malzemeleri

        Yağlama hamuru için:

        • 4 su bardağı un (1 su bardağı 200 ml)
        • ½ su bardağı ılık su
        • 1 su bardağı ılık süt
        • 1 yemek kaşığı tuz
        • 1 yemek kaşığı instant maya
        • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
        • 1 tatlı kaşığı toz şeker

        Yağlama içi için:

        • 350 gram kıyma
        • 1,5 yemek kaşığı domates salçası
        • 3 tane rendelenmiş domates
        • 4-5 tane yeşil sivri biber
        • 1 tane kuru soğan
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
        • 1 çay kaşığı tuz
        • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
        • ½ su bardağı su

        Yağlama Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Yağlama yapımı için öncelikle hamurumuzu yapmaya başlayalım.
        • Bir kap alalım ve içerisine 4 su bardağı unu koyalım. Ardından unun ortasına havuz şeklini verelim. 1 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı tuz,1 tatlı kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı instant maya ve 1 yemek kaşığı sıvı yağı ekleyelim. Ardından yavaş yavaş karıştıralım.
        • ½ su bardağı ılık suyumuzu azar azar dökelim. Hamuru yoğuralım.
        • Temiz bir kap alalım ve içerisine un serpelim, hamurumuzu içine alalım.
        • Üzerini streç film ile kapatalım. Oda sıcaklığında yaklaşık 40 dakika mayalanmasını bekleyelim.
        • Mayalanmadan sonra hamurumuza beze şekillerini verelim.
        • Ardından üzerini kapatarak 10 dakika daha mayalanmasını sağlayalım.
        • Kayseri yağlaması için iç harcı hazırlayalım.
        • Tavaya sıvı yağı alalım ve kıyma suyunu salıp çekene kadar kavuralım.
        • Ardından soğanımızı küp küp doğrayalım kıymanın içine dökelim ve kavurmaya başlayalım.
        • 4-5 tane sivri biberi doğrayalım. Soğanların içine ilave edelim ve kavurmaya devam edelim.
        • Soğanlar ve biberin kavrulmasının ardından domateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayalım. Tavanın içerisine ilave edelim karıştırarak kavuralım.
        • 1,5 yemek kaşığı salçayı iç harca koyalım.
        • ½ su bardağı suyu harcımıza dökelim harcın pişmesini sağlayalım.
        • Tuz, karabiber ve kırmızı toz biberi iç harca aktaralım, karıştıralım.
        • İç harcımız 5-6 dakika daha piştikten sonra ocağın altını kapatabilirsiniz.
        • Mayalanan bezelerimizi oklava yardımıyla açmaya başlayalım. Tezgâha ve oklavaya hafif un bulayalım ki hamurumuz yapışmasın.
        • Yapışmayan bir tavayı ocağa alarak altını açalım.
        • İyice ısıtalım.
        • Isıttığımız tavaya açtığımız hamurları aktaralım ve arkalı önlü pişirelim.
        • Açtığımız tüm hamurlara aynı işlemi uygulayalım.
        • Bütün yufkaların pişmesinin ardından bir yufka bir harç olacak şekilde sırasıyla yufkanın üstüne harcı sürelim.
        • Yufka harcına sürdüğümüz harcı güzelce yayalım. Ardından diğer yufkayı üzerine koyup aynı işlemi tekrar edelim.
        • Tüm harç bittikten sonra yağlamanın üzerini ince kıyılmış maydanoz ile süsleyebilirsiniz.
        • Dilerseniz yoğurdu ayrı servis edebilir dilerseniz de yağlamanızın en üst katına hafif yoğurt dökebilirsiniz.
        • Kayseri yağlamanız hazır.

        Afiyet olsun!

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        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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