Yağlama tarifi ve yapılışı: Yağlama nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Kayseri şehrimiz her ne kadar mantısı ile meşhur olsa da diğer en sevilen ve çok tercih edilen lezzetlerinden biri de Kayseri yağlamasıdır. Kayseri yağlaması yapımı uğraştırıcı, emek isteyen fakat tadını aldığınız anda tüm o yorgunluğu size unutturan bir lezzettir. Şimdiye dek yağmalama yemediniz veya yediğiniz yağlamanın tadı damağınızda kaldı ve evinizde yağlama yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Sizin için hazırladığımız Kayseri yağlama tarifi ile siz de mutfağınızda yağlama yapabilirsiniz.
Giriş: 23.08.2023 - 13:36 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:36
Yağlama yapılışı kolay olmamakla birlikte yufka açma becerisi istemektedir. Hayatınızda hiç yufka açmamış olsanız bile açacağınız yufkanın boyutu küçük olduğu için daha az zorlanarak yufkanızı açabilirsiniz. Kayseri yağlaması akşam yemekleriniz için uygun bir tariftir. Aileniz ve misafirleriniz için keyifle uygulayabilirsiniz.
Yağlama Malzemeleri
Yağlama hamuru için:
Yağlama içi için:
Yağlama Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!
Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos