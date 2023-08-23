Su Böreği Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Su Böreği Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Su Böreği Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Su Böreği Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

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Su böreği yapılışı aşamalı bir tarif olmakla birlikte dikkat de gerektirir. Su böreğini yaparken mutlaka hamurun ince olmasına ve beyaz peynir kullanıma önem vermelisiniz. Hazırladığınız su böreğini sabah kahvaltısı, öğle çayı ve akşam yemeğinde ara sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Kaç kişilik:8 kişilik

Hazırlama süresi:1 saat

Pişirme süresi:1 saat

Kalori:1 porsiyon için 508 kalori

Su Böreği Malzemeleri

Su böreği hamuru için:

3,5 su bardağı un

6 tane yumurta

1,5 tatlı kaşığı tuz

Hamuru haşlamak için:

1,5 litre sıcak su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Böreğin ara katları için:

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½ çay bardağı sıvı yağ

125 gram tereyağı (8,5 yemek kaşığı kadar)

Börek iç harcı için:

600 gram kadar beyaz peynir

Su Böreği Nasıl yapılır?

Yapılış-1

Su böreği yapımı için bir kâse alalım. İçerisine 6 adet yumurtayı güzelce kıralım. Yumurtaların üzerine tuz ekleyelim ve iyice karıştıralım.

Yumurta ve tuz karışımının üzerine un ekleyelim. 3,5 su bardağı unu yavaş yavaş karışıma ilave edelim. Ardından tahta bir kaşık kullanarak toparlayın ve hamuru elinizle yoğurmaya başlayalım.

Su böreği hamuru diğer börek hamurlarından farklı olarak yumuşak olmalıdır.

Hamuru yoğururken orta yumuşaklığa geldiğinizde artık yoğurma işlemini bırakabilirsiniz.

Tezgâha un serpelim ve hamuru üzerine alalım.

Elimizi unlayalım ve ardından hamurdan bezeler ayıralım.

Bezeler mandalina büyüklüğünde olabilir.

Hazırladığımız bezeleri un serptiğimiz bir tabağa alalım. Ardından üzerine buzdolabı poşetiyle kapatarak dinlenmeye bırakalım.

Tereyağı içerisine sıvıyağ ekleyelim ve ocakta eritelim. Böreğin katmanlarına sürülmek üzere bir kenara alalım.

Yaklaşık yarım saat boyunca dinlenen bezelerden birini alalım ve açmaya başlayalım. İnce olacak şekilde yufkamızı açalım.

Tepsi tabanına tereyağını sürelim ve yağlı kâğıt sürerek pişmemiş yufkamızı serelim.

Üzerine fırça yardımıyla çok az erittiğimiz tereyağından sürelim.

Derin bir tencere alalım ve içerisine su koyalım.

Suyun çok olmasına özen gösterelim. Ardından suyun içerisine tuz ve sıvı yağ ekleyelim ardından kaynatalım.

Kaynayan suya açtığınız yufkanın ikincisi koyalım. 30 saniye kaynatalım. Kaynama sırasında yufkanın kenarlara yapıştığını fark ederseniz kepçe yardımıyla kenarları düzeltebilirsiniz.

Yufkamızı 30 saniye kaynatmanın ardından kaynayan sudan alalım ve buz gibi suya atalım. Suyun içerisinde biraz bekletelim. Daha sonra sudan çıkardığımız yufkanın fazla suyunu almak için biraz sıkalım.

Yufkayı ilk yufkanın üzerine serelim. Katmanlar arasına erimiş tereyağını sürmeyi unutmayalım.

Tepsinin ortasına geldiğinizde artık peynir koyabilirsiniz. Bolca peynir harcını yufkanın üzerine serelim ve ardından diğer katmanlar için aynı işlemi devam ettirelim.

Böreğin en üst katmanına erimiş tereyağını fırça yardımıyla sürelim.

Önceden ısıtılmış 210 derece alt üst fırın ayarında 1 saat 20 dakika pişirelim.

Pişen böreğimizi fırından çıkaralım ve üzerini kâğıt mutfak havlusu veya bez mutfak havlusu ile örtelim. 10 dakika su böreğimizi dinlendirelim.

Pişen böreği dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Su böreğiniz hazır.

Afiyet olsun!

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