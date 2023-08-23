Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yemek Yapma Diğer Tarifler Kremalı Makarna Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Kremalı Makarna Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Kremalı makarna tarifi ve yapılışı: Kremalı makarna nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Makarna birçok yemeğin yanına yakıştığı gibi tek başına da tüketilebilen doyurucu ve besleyici bir yemektir. Makarna birden fazla şekilde üretilerek pek çok şekilde tüketilebilir. Sade tüketilebileceği gibi salçalı, kremalı, bolonez soslu, tavuklu ve kıymalı gibi çeşitlerle sunulabilir. Makarnanın en lezzetli hallerinden biri de kremalı olanıdır. Siz de evde yapımı kolay ve pratik olan kremalı makarna tarifi ile doyurucu ve lezzetli bir makarna yiyebilirsiniz. Sizin için özenle derlediğimiz kremalı makarna tarifini uygulayarak gerek ailenizin gerek ise misafirlerinizin damaklarını şenlendirmeye var mısınız?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 13:34 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kremalı makarna nasıl yapılır, malzemeleri neler?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Makarna sevemeyeni çok fazla bulunmayan bir yiyecek olarak karşımıza çıkar. Özellikle çocukların severek tükettiği makarnalar artık çok farklı soslar ile sunulmaktadır. Son yıllarda makarna kültürünün giderek geliştiği ve sadece makarnaya servisi yapılan özel restoranların açıldığına şahit olmaktayız. Böyle olunca da karşımıza pek çok farklı teknikle yapılan makarnalar çıkmaktadır.

        Makarna yapılışı itibariyle kolay ve pratik olarak görülür. Özellikle öğrenciler için en pratik yiyecekler arasındadır. Makarna birçok yemeğin yanına eşlikçi olarak servis edilebildiği gibi tek başına da oldukça doyurucu olmaktadır. Özellikle köfte ve patates yanına çok yakışmaktadır. Peki, siz makarnayı nasıl tüketmeyi tercih ediyorsunuz?

        REKLAM

        Birden fazla sos hazırlanarak tüketilebilen makarna son zamanlarda kremalı haliyle oldukça popüler diyebiliriz. Kremalı makarna yapılışı için çok fazla malzemeye gerek yok. Sıvı krema, karabiber, tuz, kaşar peyniri gibi her evde bulunan ya da kısa sürede temin edebileceğiniz malzemelerle siz de lezzetli bir kremalı makarna yapabilirsiniz.

        Kremalı makarna yaparken kullandığınız kremanın taze olmasına dikkat etmeniz gerekir. Eğer krema taze değil ise makarna sosunda kesilme meydana gelebilir. Aynı zamanda sıvı krema içerisinde süt bulunduğu için istenmeyen zehirlenmelere yol açabilir. Kremalı makarna sunumunda kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Bunun yanında damak zevkinize göre başka çeşitlerde peynirlerle de sunum yapabilirsiniz.

        • Kaç kişilik:4-5 kişilik
        • Hazırlama süresi: 5 dakika
        • Pişirme süresi:15 dakika
        • Kalori:1 porsiyon 326 kalori

        Kremalı Makarna Malzemeleri

        • 1 paket dilediğiniz makarna çeşidi
        • 1 tatlı kaşığı tuz (makarnayı haşlarken kullanılacak)
        • 1 paket sıvı krema (200 ml)
        • ½ çay kaşığı karabiber
        • ½ çay kaşığı tuz
        • ½ çay kaşığı kuru fesleğen (isteğe göre kullanabilirsiniz)
        • 4 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

        Kremalı Makarna Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Kremalı makarna yapımı için geniş bir tencere alalım ve içerisini su ile dolduralım. Yaklaşık 1 litre kadar doldurabilirsiniz.
        • Tencereye koyduğunuz suyu kaynatmaya başlayın. Kaynayan suyun içerisine tuz ilave edelim ve 1-2 kere karıştıralım.
        • Ardından su kaynadığında içerisine 1 paket makarnayı dökelim.
        • Makarna paketi üzerinde yazan kaynama süresini dikkate alarak makarnamızı pişirelim. Dilerseniz makarnanınız birbirine yapışmaması için tencereye birkaç damla sıvı yağı ilavesi yapabilirsiniz.
        • Makarnanız haşlandığında bir süzgeç alalım ve makarnayı içerisine döküp suyu süzelim.
        • Bir kenarda makarnanın kremasının yapımına başlayalım.
        • Bir tava alalım ve 200 ml sıvı kremayı içerisine dökelim ve ısıtmaya başlayalım.
        • Krema içerisine tuz, karabiber ve kuru fesleğeni ekleyelim.
        • Kremamızı güzelce karıştıralım.
        • Krema kıvam almaya başladığında yoğunlaşmaya başlar. Hafifçe yoğunlaşmaya başlayan kremamızın içerisine artık makarnamızı dahil edebiliriz.
        • Suyu süzülen makarnamızı kremanın içerisine ilave edelim.
        • Kaşık yardımıyla krema ve makarnamızı karıştıralım ki sosu iyice içine çeksin.
        • Kremalı makarnamızı servis tabağına alabilirsiniz.
        • Servis aşamasında rendelemiş olduğunuz kaşar peynirini makarnanızın üzerine serperek servis edebilirsiniz. Dilerseniz mozzarella peynir rendeleyip onunla da sunum yapabilirsiniz.
        • Kremalı makarnanız hazır.

        Afiyet olsun!

        Patates salatası nasıl yapılır, malzemeleri neler?
        Patates salatası nasıl yapılır, malzemeleri neler?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Fenerbahçe'de son dakika!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Togg ilanları mercek altında
        Togg ilanları mercek altında
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        31 yıl sonra düğün yaptı
        31 yıl sonra düğün yaptı
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        Habertürk Anasayfa