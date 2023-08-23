Patates salatası tarifi ve yapılışı: Patates salatası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Patates salatası yapılışı kolay ve pratik bir tariftir. Henüz hiç yemek yapmamış kişiler dahi patates salatasını kolaylıkla yapabilir. Çat kapı gelen misafirleriniz için hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz doyurucu bir tarif olarak karşımıza çıkar. İçerisine dahil edilen yeşillikler ile besleyici özelliği ön plana çıkar. Patates salatasını tek olarak servis edebileceğiniz gibi yanına börek, kek, tatlı gibi ikramlıklar da sunabilirsiniz. Dilerseniz akşam yemeklerine eşlikçi olarak da patates salatasını dahil edebilirsiniz.

Patates salatası yapmanın bazı püf noktaları bulunur. Püf noktalara dikkat ettiğiniz takdirde lezzetli bir salata hazırlamış olursunuz. Öncelikle patates salatası için haşlayacağınız patatesleri kontrollü bir şekilde pişirmelisiniz. Patates hassas bir sebze olduğundan çok piştiğinde dağılma az piştiğinde ise içinin sert kalma olasılığı bulunur. Eğer hızlı bir şekilde patates haşlamanız gerekiyor ise düdüklü tencerede bu işlemi yapabilirsiniz. Aynı zamanda patatesleri bütün olarak haşlamak yerine küp şeklinde doğrayarak haşlarsanız daha hızlı pişmesini sağlarsınız.

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Patates salatasının içerisine dilediğiniz yeşilliği koyabilirsiniz. Özellikle yeşil soğan, kuru soğan, kıvırcık, maydanoz daha çok tercih edilen sebzeler arasında yer alır. Siz de lezzetli bir patates salatası yapmak isterseniz tarifimizi mutlaka denemelisiniz.

Kaç kişilik:4-5 kişilik

Hazırlama süresi:15 dakika

Pişirme süresi:20 dakika

Kalori:1 porsiyon 264 kalori

Patates Salatası Malzemeleri

1 litre su (haşlamak için kullanılacak)

10 tane taze patates (ya da 5-6 adet büyük boy patates)

4-5 dal taze soğan

½ demet maydanoz

2 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı sumak

1 çay kaşığı karabiber

1 adet limonun suyu

1/3 çay bardağı zeytinyağı

Patates Salatası Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Öncelikle patates salatası yapımı için patateslerimizi güzelce yıkayıp soyalım. Ardından tencereye su koyarak haşlamaya başlayalım. Bir bıçak veya çatal kullanarak patateslerinizin kontrolünü sağlayabilirsiniz. (20 dk kadar haşlama işlemi sürebilir)

Dilerseniz haşlama işlemi sırasında patateslerinizi küp şeklinde keserek de haşlayabilirsiniz. Bu size zamandan tasarruf ettirecektir.

Patatesler tencerede haşlanırken siz de bir yandan diğer malzemeleri hazırlama işlemine koyulabilirsiniz.

Yayvan bir kap içinde salatanın sos malzemelerini hazırlayalım. 2 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 çay kaşığı karabiber, 1 adet limonun suyunu güzelce sıkalım ve hepsini karıştıralım.

Maydanoz ve soğanı doğrayalım bir kenarda bekletelim. Dilerseniz farklı yeşil sebzeler de ekleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış.

Haşlanan patateslerimizi öncelikle soğutalım daha sonra ise küp şeklinde doğrayalım. (Çok küçük doğramayalım ki patates hassas olduğu için karıştırma sırasında dağılmasının önüne geçelim.)

Sos ve patateslerimizi karıştıralım. Yavaş ve sık sık karıştıralım ki yağ ve sumak ılık patatesler tarafından iyice çekilsin.

Ardından hazırladığımız yeşillikleri ekleyelim.

Dilerseniz nar ekşisi ve tuz eklemesini damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz.

Patates salatasını sunum tabağımıza alalım.

Haşlanmış yumurta ve siyah zeytin ile sunuma hazır hale getirelim.

Arzu ettiğiniz şekilde sunumuzu süsleyebilirsiniz.

Patates salatanız hazır.

Afiyet olsun!

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