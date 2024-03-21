NEVRUZ BAYRAMI MEYDANLARDA KUTLANACAK

Milli bayram Nevruz, tüm ana meydanlarda sportif, geleneksel ve kültürel etkinliklerle kutlanacak. Bişkek Büyükşehir Belediyesi, Nevruz için Ala-Too Meydanı'nda halk oyunları, konser, fuar, el işleri ile gelenekleri tanıtma etkinlikleri düzenleyecek. Oş Büyükşehir Belediyesi de Sümölök Festivali, yerel sanatçıların katılımıyla konser etkinliği organize edecek. İlçe belediyeleri de etkinliklerin ziyaretçilerine sümölök tatlısı ikramında bulunacak.