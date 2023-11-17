Yabani'nin Alaz'ı Bertan Asllani'nin eşi bakın kim çıktı! Meğer Selena'nın yıldız ismiymiş!
Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Yabani dizisinde Alaz karakterini canlandıran başarılı müzisyen ve oyuncu Bertan Asllani, kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü ismin eşi de kendisi kadar ünlü bir oyuncuymuş...
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Başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Dolunay Soysert, Şebnem Hassanisoughi gibi isimlerin yer aldığı Yabani dizisinde Alaz karakterini canlandıran Bertan Asllani özel hayatıyla gündem oldu.
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3 Temmuz 1990, Üsküp / Makedonya doğumlu ve Pis Yedili, Göç Zamanı, Kimse Bilmez gibi dizilerde boy gösteren Bertan Asllani, 2020 yılında rol arkadaşı ile evlenmiş.
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Bertan Asllani, Türk televizyon tarihinin popüler dizilerinden biri olan Selena'da Kıvılcım karakterini canlandıran Hazal Şenel ile evliymiş...
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Müzisyen ve oyuncu olan Bertan Asllani bir dönem SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Pis Yedili dizisinde Hazal Şenel ile sevgili rolünü oynamıştı.
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Bertan Asllani ve eşi Hazal Şenel...
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