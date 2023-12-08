Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.978,82 %1,58
        DOLAR 28,9764 %0,19
        EURO 31,2526 %0,06
        ALTIN 1.889,70 %0,16
        FAİZ 38,36 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,20 %0,26
        BITCOIN 43.374,00 %-0,04
        GBP/TRY 36,4605 %0,03
        EUR/USD 1,0780 %-0,15
        BRENT 75,58 %2,07
        ÇEYREK ALTIN 3.089,66 %0,16
        Haberler Ekonomi Borsa Yabancıdan son 5 ayın en güçlü hisse alımı - Borsa Haberleri

        Yabancıdan son 5 ayın en güçlü hisse alımı

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 376,4 milyon dolarla 23 Haziran haftasından bu yana en güçlü hisse senedi alımını gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 09:52 Güncelleme: 08.12.2023 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yabancıdan son 5 ayın en güçlü hisse alımı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Aralık haftasında net 376,4 milyon dolarlık hisse senedi, 152,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 100 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

        Böylece, yurt dışında yerleşik kişiler son 5 haftada yaklaşık 803,6 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirmiş oldu.

        Yurt dışında yerleşiklerin 1 Aralık haftasındaki DİBS alımları ise son 3 ayın en yüksek alımı olarak kayıtlara geçerken, son 5 haftadaki DİBS alımları 412,1 milyon dolara ulaştı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin, 24 Kasım itibarıyla 29 milyar 525,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 1 Aralık'ta 30 milyar 331,5 milyon dolara çıktı.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 263,1 milyon dolardan 1 milyar 461,5 milyon dolara yükselerek Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, ŞBS stokları 56,1 milyon dolarla değişim göstermedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçil Erzan’ın gözdesiydi... İşte Nazlı Can'ın ifadesi!
        Seçil Erzan’ın gözdesiydi... İşte Nazlı Can'ın ifadesi!
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        Washington Post'ta 1970'lerden bu yana ilk grev!
        Washington Post'ta 1970'lerden bu yana ilk grev!
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        İsrail ordusundan askeri kayıp açıklaması
        İsrail ordusundan askeri kayıp açıklaması
        Yılbaşı öncesi 81 ilde baskın! 189 gözaltı
        Yılbaşı öncesi 81 ilde baskın! 189 gözaltı
        Türkiye sağanak yağmurun etkisi altında
        Türkiye sağanak yağmurun etkisi altında
        Kumarhane patronu Halil Falyalı cinayetinin zanlısı Hollanda’da yakalandı
        Kumarhane patronu Halil Falyalı cinayetinin zanlısı Hollanda’da yakalandı
        Haluk Levent: Alnımızın akıyla bu süreç tamamlandı
        Haluk Levent: Alnımızın akıyla bu süreç tamamlandı
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?
        Gribal enfeksiyon uyarısı! Hem anne hem bebeğin kaybına yol açıyor
        Gribal enfeksiyon uyarısı! Hem anne hem bebeğin kaybına yol açıyor
        İtalyan opera şarkıcılığı UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girdi
        İtalyan opera şarkıcılığı UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girdi
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Habertürk Anasayfa