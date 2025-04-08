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        Haberler Ekonomi Borsa Yabancı yatırımcıdan sert satış - Borsa Haberleri

        Yabancı yatırımcıdan sert satış

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 651,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 2 milyar 388 milyon dolarlık DİBS sattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 15:12 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:12
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        Yabancı yatırımcıdan sert satış
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

        Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Mart haftasında net 651,9 milyon dolarlık hisse senedi, 2 milyar 388,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 47,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 21 Mart itibarıyla 28 milyar 759,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 28 Mart haftasında 29 milyar 196,5 milyon dolara yükseldi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 18 milyar 703,3 milyon dolardan 15 milyar 801,1 milyon dolara, ÖST stokları da 716 milyon dolardan 666,3 milyon dolara indi.

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