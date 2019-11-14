Turkcell 2022'ye kadarki üç yıllık dönemdeki hedeflerini Londra’da uluslararası yatırımcılara anlattı. Toplantıya 100'e yakın yabancı yatırımcı ve yatırım bankacısının katıldı. Katılımcıların Turkcell'in 3 yıllık planıyla yakından ilgilendikleri görüldü. Yabancı yatırımcılarla yapılan toplantının ardından basın mensupları ile biraraya gelen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, üç yıllık hedeflerini bazı temel yetkinlikler üzerine kurduklarını anlattı. Şirketin müşterileri ile önemli bir bağı bulunduğunu ifade eden Erkan, "Turkcell'in müşterilerimizin kalbi ve beyninde önemli bir yeri var" dedi. İkinci olarak altyapı ve üretim teknolojisi alanındaki üstünlüklerine ve son olarak çalışanlarının fark yaratarak şirketi taşıdıkları noktaya değinen Erkan, dünya standartlarının üstünde çalışanlara sahip olduklarını dile getirdi.

Turkcell’in müşterileriyle birlikte güçlenerek büyümeyi sürdüreceğini belirten Murat Erkan, “Müşteriyi odağa alarak gözden geçirdiğimiz yeni stratejimiz önümüzdeki dönemde de gücümüze güç katacak. 25’inci yılımızı kutladığımız 2019’a güçlü bir başlangıç yapmış ve Kasım ayının başında Ankara’da yaptığımız toplantı ile yılın 9 ayındaki başarılı sonuçlarımızı duyurmuştuk. Şimdi de bu güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarımızı ortaya koyduğumuz yeni üç yıllık stratejik planımızla devam ettireceğimizin sözünü veriyoruz. 2022 yılında gerek operasyonel gerekse finansal anlamda daha güçlü bir Turkcell olacak. Ortaya koyduğumuz güçlü hedeflerimiz sayesinde dünyanın ilgisini çekmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

HER YIL 1 MİLYON MÜŞTERİ HEDEFİ

25’inci yılını kutladığı 2019’un dokuz aylık dönemini başarıyla tamamlayan şirket, önümüzdeki üç yıl boyunca hem operasyonel hem de finansal açıdan güç kazanmaya devam edecek. Üç yıllık dönemde gelir büyüme hedefini yüzde 13 -16 aralığında belirleyen Turkcell, faiz amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı hedefini ise yüzde 39-42 aralığına çıkardı. Turkcell’in önümüzdeki üç yıldaki dikkat çeken bir diğer hedefi ise müşteri sayısını her yıl 1 milyon yeni müşteriyle artırmak. Ayrıca Turkcell stratejik öncelik olarak belirlediği dijital ödeme hizmetleri ve dijital iş çözümleri alanlarında da pazar lideri olmayı hedefliyor.

3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Turkcell’in yaptığı yatırımlar sayesinde dünyanın en güçlü teknolojik altyapılarından birine sahip operatör olarak örnek gösterildiğine vurgu yapan Erkan, “Türkiye’de en geniş frekans üzerinde işleyen en güçlü mobil şebekeye sahip operatörüz. Üstün kalitede hizmet vermemizi sağlayan 45 bin km. uçtan uca fiber altyapımız ve dünya standartlarındaki veri merkezlerimiz ile ülkemizin teknolojik dönüşümünde öncü rol oynuyoruz. Turkcell üstün teknolojik altyapısı için son 5 yılda o günkü kurlar ile hesaplandığında 8 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Gelecek 3 yılda da 3 milyar doların üzerinde daha yatırım yapmayı planlıyoruz. 2014 yılından bu yana ise yine o yıllardaki kurlarla hesaplandığında 11 milyar dolardan fazla vergi katkısı sağladık” dedi.

3 MİLYAR DOLAR DA TEMETTÜ DAĞITTI

Turkcell’in bir yandan bu yatırımları yaparken diğer yandan da hissedarlarına kazandırmaya devam ettiğini de sözlerine ekleyen Genel Müdür Murat Erkan, “2010’dan bu yana hissedarlarımıza yaklaşık 3 milyar dolar temettü dağıttık. Böylece neredeyse Borsa İstanbul’da 30 endeksinde işlem gören ortalama bir şirket kadar değeri hissedarlarımızla paylaşmış olduk.Önümüzdeki dönemde de yatırımcılarımıza kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

PAYCELL YENİ NESİL ÖDEME PLATFORMU OLACAK

2019 yılı başında tech-fin, dijital iş çözümleri ve dijital servisler olmak üzere üç stratejik odak alanı belirlediklerini hatırlatan Genel Müdür Murat Erkan, “Turkcell Dijital İş Çözümleri ve Paycell markasıyla hizmet veren Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri şirketimiz önümüzdeki dönemde Turkcell’in büyümesine katkı sağlayacak iki önemli iştirakimiz olacak. Teknoloji ile finansı buluşturduğumuz tech-fin alanındaki markalarımız Paycell Türkiye’nin en çok tercih edilen yeni nesil ödeme platformu haline gelecek. 2022 yılında Paycell ile aylık ortalama 17 milyon kişi ödeme yapacak. Böylece bu alanda 41 milyar TL’lik bir işlem hacmine ulaşılacak. Bir diğer odak alanımız olan Dijital İş Çözümleri şirketimizle dijital entegrasyon pazarında sektörün lideri olmayı hedefliyoruz. Yenilikçi yaklaşımla sunmaya başladığımız hizmetlerimiz sayesinde sayıları 3 milyonu aşan ticari kuruluşa uçtan uca dijitalleşme hizmetleri sunarak rekabette önde olmalarını sağlayacağız” diye sözlerini sürdürdü.

DİJİTAL UYGULAMALARIN GELİRİ 2.5 KAT ARTACAK

Turkcell’in dijital servilerinin gün geçtikçe büyüdüğünü kaydeden Genel Müdür Erkan, “Üç yıllık stratejik planımızın en önemli odaklarından biri de şu an tüm dünya çapında kullanılan yerli ve milli dijital uygulamalarımızın daha da yaygınlaşmasını sağlamak. Bu alanda geldiğimiz noktayı göstermek adına birkaç çarpıcı detay vermek gerekirse; BiP’ten gönderilen mesaj sayısı 2016 yılında aylık 223 milyon iken bugün tam 106 kat artarak 24 milyara ulaştı. Yine 2016’da TV+ izleme için harcanan data 600 bin GB iken bugün 22 kat artarak 13 milyon GB’a yükseldi. Fizy ile dinlenen şarkı sayısı ise 92 milyondan 612 milyona geldi. Bu rakamlar bizi cesaretlendiriyor. Dijital uygulamalarımıza yatırım yapmaya devam ederek bu alanda elde ettiğimiz tekil gelirleri de üç yılda 2,5 kat artıracağız” dedi.

'DEPREMDEN SONRA MÜŞTERİ KAZANDIK'

Türkiye’de ilk ve tek olan ve mobil şebeke üzerinden fiber hızına internet sağlayan dijital ev çözümü Superbox’ta da gidecek çok yol olduğunu düşündüklerini dile getiren Murat Erkan, yıl sonunda 300 bini aşması beklenen Superbox kullanıcı sayısını 2022 yılına kadar 2,5 kat artırmayı hedeflediklerini de belirtti. Erkan ayrıca İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından diğer operatörlerden kendilerine müşteri kayması olduğunu da dile getirdi.