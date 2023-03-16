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Yabancı yatırımcı 53.5 milyon dolarlık hisse sattı

Yurtdışında yerleşik kişiler, geçen hafta 53.5 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Giriş: 16.03.2023 - 14:48 | Güncelleme: ABONE OL
Yabancı yatırımcı 53.5 milyon dolarlık hisse sattı
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurtdışında yerleşik kişiler, 10 Mart haftasında net 53,5 milyon dolarlık hisse senedi, 56,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 500 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin 3 Mart itibarıyla 26 milyar 381,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 10 Mart'ta 27 milyar 495,7 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurtdışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 382,9 milyon dolardan 1 milyar 307,1 milyon dolara, ŞBS stokları da 75,2 milyon dolardan 74,5 milyon dolara indi.

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