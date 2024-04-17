'Yabancı fon girişi her şeyi çözebilir'

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Borsa şirketlerinin seçim sonrası belirginleşmeye başlayan enflasyonla mücadele programının getireceği durgunluktan nasıl etkilenebileceğinin cevabını veren Göker, bu durumun borsa endeksini ne kadar aşağı çekebileceğine dair görüşlerini aktardı. Göker, uygulanan politikalar sonucu gelmesi beklenen yabancı yatırımcıların ekonomide faiz artışı sonucu oluşabilecek komplikasyonları bertaraf etmede ne kadar etkili olabileceğini aktardı.

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ENFLASYON MUHASEBESİ NASIL ETKİLEDİ?

Seçim sonrası döviz ve hisse piyasalarındaki hareketleri yorumlayan Göker, İsrail-İran çatışmasının bölge ülkelerinin ekonomisi ile para ve sermaye piyasalarına bundan sonra nasıl yansıyacağına dair fikirlerini paylaştı. Ekonomi yönetiminin alması beklenen enflasyonu düşürmeye yönelik önlemlerin şirketlerin bilançoları ve karlarına yansımalarını da ele alan Göker bu durumun sermaye piyasalarına olası etkilerini de değerlendirdi. Enflasyon muhasebesinin şirket bilançolarındaki yansımalarını da değerlendiren Göker başta enflasyon ve faiz olmak üzere makro ekonomik hedeflerin yakalanıp yakalanmayacağına dair tahminini aktarırken bu gelişmelerin sermaye piyasalarına olası etkisini de yorumladı.

HAVADA KİM AVANTAJLI? Havacılık sektörünün özel olarak ele alındığı programda Göker, sektörün ikinci çeyrek bilanço beklentilerini ve bundan sonraki dönemdeki tahminlerini paylaştı. Havacılıkta olumlu gelişmeler ve risklerin en çok hangi şirketleri etkileyeceğini dile getiren Göker, yolcu sayıları, satışlar, maliyetler ve net borç açısından değerlendirildiğinde hangi şirketin avantajlı göründüğüne dair fikrini dile getirdi<.