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        Haberler Ekonomi Para Yabancı ekonomistlerden TCMB değerlendirmesi - Para Haberleri

        Yabancı ekonomistlerden TCMB değerlendirmesi

        TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:48 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:48
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        Yabancı ekonomistlerden TCMB değerlendirmesi
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        In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys, bu büyük faiz artırımının TCMB'nin enflasyonu kontrol altına alma ve enflasyon beklentilerini yeniden sabitleme konusunda kararlılığını sürdürdüğünü doğruladığını kaydetti.

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        Bununla birlikte, yüzde 35'lik politika faizinin liraya önemli bir destek sağlamıyor gibi göründüğünü aktaran Matys, nominal açıdan TL'nin nispeten cazip yüksek getirisi olan bir para birimi olsa da yüksek enflasyona göre bakıldığında daha az cazip hale geldiğini dile getirdi.

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        Matys, enflasyon tepe noktasına çıkıp oradan inene kadar TL'nin kalıcı bir değer kazanmada zorluk yaşayabileceğine dikkati çekti.

        Medley Advisors Piyasa Araştırma Başkanı Nick Stadtmiller, TCMB'nin bankaların ödediği mevcut mevduat faiz oranlarına yakınlaşmak için politika faiz oranını artırmaya devam ettiğini belirtti.

        TCMB'nin 500 baz puanlık daha artırıma gideceği öngörüsünde bulunan Stadtmiller, politika faizi yüzde 40'a ulaştıktan sonra bankanın para politikasında en son yapılan sıkılaştırmaların etkilerini görmek için faiz artırımlarına ara verilebileceğini ifade etti.

        Stadtmiller, bu yılki parasal sıkılaşmanın gecikmeli etkilerinin ilkbahara kadar hissedilmeyebileceğini dile getirerek, yetkililerin gelecek yıl büyüme üzerinde çok büyük bir etki bırakabilecek olan aşırı sıkılaştırmaya karşı temkinli davranabileceğini söyledi.

        Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash ise yıl sonuna kadar iki adet 500 baz puanlık artış daha yapılabileceğini değerlendirdi.

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