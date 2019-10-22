22 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enflasyonun tek haneye düştüğüne dikkati çeken ekonomistler, enflasyondaki düşüş eğilimiyle birlikte Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edebileceğini aktardı.
Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, Suriye'deki durumun TL üzerinde daha az etkiye sahip olacağını ve ateşkes kararıyla TL'nin istikrarlı kalması durumunda Merkez Bankası'nın bu hafta (perşembe günü) gerçekleştireceği PPK toplantısında politika faizini 200-250 baz puan düşürerek yüzde 14.50-14.00 seviyelerine çekebileceğini söyledi.
Enflasyondaki düşüşün devam edeceği öngörüsünde bulunan Rendell, politika faiz oranının yıl sonunda yüzde 12-13 seviyelerine gerileyebileceğini aktardı.
2020 BAŞINDA DEVAMI GELEBİLİR
Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de Merkez'in politika faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 14.50'ye çekebileceğini söyledi.
Tuvey, enflasyonun eylül ayında tek haneye gerilediğini, ABD'nin Türkiye'ye uygulaması öngörülen yaptırım riskinin de zayıfladığını ifade ederek, "Bu haftalık 200 baz puanlık indirimi, 2020'nin ilk aylarında 200 baz puanlık bir indirim takip edebilir" dedi.
Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys ise TCMB'nin faiz indirimlerini askıya alabileceğini belirtti.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, geçen ay politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19.75'ten yüzde 16.50'ye çekmişti.
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