TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını dün 500 baz puan artırarak yüzde 45'ten 50'ye çıkarmıştı.

PPK karar metninde, "Kurul, ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir." denilmişti. Dünkü faiz kararı öncesi gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirleniyordu.

Uzmanlar gibi yabancı yatırım kuruluşları da TCMB'nin aldığı "sürpriz" faiz kararı ve PPK metninin, bankanın enflasyonla mücadelede ne kadar ciddi ve kararlı olduğunu gösterdiğini vurguladı.

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"ENFLASYONUN İKİNCİ YARIDA DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın Türkiye raporunda, "TCMB'nin söz konusu faiz kararının, bankanın fiyat istikrarını sağlamaya dair kararlılığı ve geleneksel politikalara bütünüyle geçişe yönelik güvenilirliğini artırabileceğini düşünüyoruz. Faiz artırımının yerel seçimlere iki haftadan az bir süre kala yapılması sinyal etkisini daha da güçlendirdi" denildi.